Suscríbete a
ABC Premium

tribuna abierta

La Sevilla de las injusticias

La conciencia no me ha permitido eludir esa cruz de las indigencias sociales, económicas y de toda índole, que cada vez afloran más en esta urbe de las inadmisibles y profundas desigualdades

José Joaquín Gallardo

En estos días muchos hemos regresado a la ciudad para reencontrarnos con nosotros, cada cual desde la propia experiencia vacacional pero todos queriendo retomar nuestra identidad vivencial. Quienes acumulamos muchas décadas volviendo a nuestro hábitat tras el descanso estival, sabemos bien que cada año nos ... embarga la misma sensación de vuelta a la esencia e identidad vital que nos define.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app