Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Un otoño repleto de Esperanzas

Desde aquellas humildes parroquias del extrarradio, los bellísimos ojos negros de la Esperanza nos pedirán amor fraterno, que ella es la Madre común

José Joaquín Gallardo

ESTE otoño Sevilla está repleta de esperanzas, que no en vano celebramos el Año Jubilar en el que todos somos justamente «peregrinos de esperanza». El potente faro mariano que nos alumbra desde el corazón de Triana, perenne estrella de todos los mares, inicia en breve ... una santa misión apostólica a las parroquias del Polígono Sur, prototipo de los barrios más cruelmente desfavorecidos de la ciudad. Sus vecinos precisan muchísima justicia social y raudales de esperanza ante las infames carencias que padecen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app