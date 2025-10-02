ESTE otoño Sevilla está repleta de esperanzas, que no en vano celebramos el Año Jubilar en el que todos somos justamente «peregrinos de esperanza». El potente faro mariano que nos alumbra desde el corazón de Triana, perenne estrella de todos los mares, inicia en breve ... una santa misión apostólica a las parroquias del Polígono Sur, prototipo de los barrios más cruelmente desfavorecidos de la ciudad. Sus vecinos precisan muchísima justicia social y raudales de esperanza ante las infames carencias que padecen.

Quienes allí habitan son también sevillanos, aunque casi no lo parezcan. Sufren marginación, pobreza extrema, incultura y un futuro desesperanzador. Pasan las décadas y esos asentamientos marginales continúan siendo la gran vergüenza de la capital de Andalucía, una de las mayores ciudades españolas. En casi medio siglo de democracia, ningún gobierno ha afrontado seriamente el drama de la miseria absoluta que en esos arrabales atenaza a millares de personas.

La misión de la Esperanza de Triana, que se desarrollará en las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero, generará importantes frutos espirituales para los humildes parroquianos y demás sevillanos que en ellas participen. Pero ese acontecimiento religioso, cofrade y cívico debe sobrepasar el objetivo evangelizador, hasta generar una potente concienciación social y que la ciudad se comprometa a combatir seriamente tan vergonzosa pobreza.

La sociedad civil tiene que exigir e impulsar, de abajo arriba, una actuación integral de los poderes públicos para afrontar, de una vez por todas, esa grave situación que hiere profundamente la sensibilidad incluso de quienes pretenden ignorarla. Un estado social y de derecho que actuase responsablemente no permitiría que se perpetúen tan profundas injusticias y desigualdades, generación tras generación.

La ciudad que se dice socialmente sensible y mayoritariamente creyente no debiera permanecer más tiempo ajena a esa dolorosa realidad. No puede desaprovecharse esta nueva ocasión para impulsar actuaciones eficaces y efectivas ante la situación vital que sufren esos vecinos, ignorados por quienes nos llamamos cristianos.

Es hora ya de exigir soluciones para tan endémico problema. Quiera la Esperanza marinera zarandearnos a todos, para que los medios de comunicación y creadores de opinión hagan suya causa tan justa; las hermandades y cofradías presionen en igual sentido; la Iglesia mantenga el foco puesto en esa zona triste y oscura de la urbe; y los ciudadanos exijamos soluciones al Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España.

Que esa hermosa Esperanza morena, que desde Triana llegará a nuestro particular tercer mundo, logre concienciarnos definitivamente de la mucha miseria que castiga a esos barrios. Desde aquellas humildes parroquias del extrarradio, los bellísimos ojos negros de la Esperanza nos pedirán amor fraterno, que ella es la Madre común. Paradójicamente, esa santa misión debiera acabar siéndolo para toda Sevilla porque el Polígono Sur lograse evangelizarnos en fraternidad.

Desde el otro lado de la ciudad vivimos también una especial expectación en torno a esa indescriptible Esperanza que habita en la basílica, a la que en este otoño de ausencia soñamos más que nunca ante la imposibilidad de buscar su cautivadora mirada. Sin su bendita presencia se hace más grande la Esperanza, que mora en nuestros corazones.

Yo diría que la Macarena retirada del culto quiere señalarnos con más fuerza la triste realidad que se vive en los barrios tercermundistas de la ciudad, donde su hermana Trianera llamará al martillo de nuestras conciencias. Cautivadoras siempre nuestras Esperanzas, que con sus bellísimas miradas nos piden este otoño auténtica justicia y amor fraterno.