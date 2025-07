El asunto de los ERE de Andalucía es un ejemplo paradigmático del constante intento de politizar e instrumentalizar la Justicia, pretendiendo boicotear su correcto funcionamiento y neutralizarla. Asistimos a una descarnada lucha de los políticos en el Gobierno y sus socios contra la independencia del ... Poder Judicial, que es garante de los derechos y libertades de la ciudadanía, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. En esa pugna nos va a todos la efectividad de nuestros derechos y libertades.

Se quiebran las más elementales normas de convivencia democrática cuando el Ejecutivo vive obsesionado con anular las acciones de la Justicia que se refieren a sus políticos y afines inmersos en investigaciones penales, muchos del entorno próximo a los más altos cargos. Desgraciadamente padecemos una gravísima situación de indecencia política.

Por notoriedad no es preciso referir ninguno de esos múltiples asuntos que ennegrecen la vida pública, suscitando náuseas en los ciudadanos que trabajan decentemente, cumplen sus obligaciones sociales y fiscales y no les deben nada a ningún partido. Sentirse libres de partidismos evidencia autosuficiencia cívica, en contraprestación a tantos políticos, afines y adláteres vividores del dinero público.

En el caso de los ERE se sigue desde hace años una política de denigración de los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han apreciado la existencia de delitos. El gobierno, sus medios y juristas infectados de sectarismo tachan a esos jueces de fachas. Injusto reproche.

Los políticos enjuiciados no son más que ciudadanos, pero tampoco menos. Todos somos iguales ante la Ley y así han de garantizarlo los jueces, por muchas presiones que reciban. Debemos confiar en nuestros jueces y también en el Tribunal Constitucional, obviamente competente para examinar la constitucionalidad de la actuación judicial pero sin extralimitarse en ello, porque la función de juzgar es exclusiva del poder judicial. Los miembros del TC integran ese órgano constitucional, pero no son jueces ni poder judicial.

En la llamada pieza política de los ERE aún la práctica totalidad de los encausados no han sido ni condenados ni absueltos definitivamente. Sólo cuando quede juzgada en firme esa causa tendremos conclusiones jurídicas válidas. Continuando el asunto sub iudice los encartados no deben ser considerados delincuentes, pero tampoco blanqueárseles política o mediáticamente.

El Tribunal Constitucional anuló algún delito y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias, habiéndose constituido para ello una sala con cinco magistrados. Aunque eso conlleva mayor garantía para los encausados, ya algunos políticos y juristas sectarizados han intentado desprestigiar a los nuevos jueces. Increíble.

Esa sala ha acordado elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteando si las sentencias del TC vulneran el derecho de la Unión o si por el contrario vinculan al tribunal de instancia sevillano. Consecuentemente, en su día habrá de respetarse lo que resuelvan los tribunales europeo y sevillano. Esa es la normalidad judicial en un estado de derecho, sea cual sea el asunto enjuiciado y su relevancia pública.

Cualquier observador independiente ha de valorar positivamente la nueva situación procesal en sede europea, pues es de interés común que la justicia se imparta respetando el derecho de la UE, sin sombras de sospecha. Sólo así sabremos si el Constitucional ha respetado ese derecho europeo o se ha extralimitado en sus funciones, al anular parcialmente las sentencias del TS y de la Audiencia de Sevilla.

Es una garantía que seriamente nadie debiera criticar ni politizar. Por eso atentan al sentido común las insidias de esos políticos y pseudo juristas a los que no les interesa ni el derecho ni la justicia ni la democracia. Sólo el poder y el servilismo partidista. Los ciudadanos libres necesitamos y queremos un poder judicial verdaderamente independiente personificado en cada uno de nuestros jueces, naturalmente incluidos también los europeos.