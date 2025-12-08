Suscríbete a
ABC Premium

tribuna abierta

A vueltas con la Inteligencia artificial

El hombre no puede ser reducido a un algoritmo, ni la inteligencia humana puede equipararse a los procesos estadísticos o funcionales de una máquina

A vueltas con la Inteligencia artificial

José Ángel Saiz Meneses

¿SE trata de una gran solución, o acarreará graves problemas? ¿Nos trae grandes ventajas, o serán mayores los inconvenientes? ¿Será beneficiosa para el bien común, o más bien perjudicial? Lo cierto es que la inteligencia artificial muy probablemente va a cambiar el mundo tal ... y como lo conocemos. En cada etapa de la historia han surgido desafíos que reclamaban respuestas acertadas y eficaces desde los diferentes ámbitos. El papa León XIII ofreció respuestas ante la revolución industrial; así lo hizo san Pablo VI en tiempos de cambios posconciliares, y después san Juan Pablo II ante las nuevas situaciones sociales, políticas y morales; así lo han seguido haciendo los pontífices Benedicto XVI y Francisco, y actualmente el papa León XIV, cuya reflexión sobre la cuestión digital es ya una referencia imprescindible. Porque la revolución de la Inteligencia Artificial se ha constituido en una nueva frontera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app