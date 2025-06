PASADA la Semana Santa, la hermandad de la Macarena anunció una especie de plan 'renove' para sus imágenes titulares, con intervenciones de conservación puntuales y escasos días de ausencia, cinco a lo sumo. Dicho y hecho, aunque el resultado, sobre todo el caso de la ... Virgen de la Esperanza, ha distado en demasía de lo deseado. Mucho se ha escrito sobre lo que ha venido después, tanto que el esperpento se ha descrito hasta en el idioma de Shakespeare, aunque aquí también hay lugar para la crítica a algunos medios que de Despeñaperros hacia arriba mira con cierto espíritu de ridiculización de lo que ocurre por aquí abajo. Y no, la Macarena no es una estatua.

Pero centrando el tiro, que no queda otra que admitir que a la hermandad le ha salido por la culata, lo vivido desde el sábado se puede estudiar en las facultades de Bellas Artes y de Periodismo como paradigma de lo que no se puede hacer ante una crisis de este calado con la imagen devocional de la Virgen más universal que existe en la ciudad de Sevilla. El principio –y final, visto lo visto– que rigió a la junta de gobierno de la hermandad desde luego no fue aquello de 'vísteme despacio que tengo prisa'. Aquí las prisas, malas consejeras, las marcó una boda el sábado. A pesar de que los que vieron a la Virgen aconsejaron no exponerla al culto, como bien describía ayer mi compañero Pepe Trashorras, los seis oficiales que estaban en la basílica la noche del viernes, seis oficiales de quince, seis, decidieron seguir adelante con el plan establecido. Después llegó la concatenación de errores, uno tras otros, con operaciones de maquillajes –no literal, ¿o sí?, cerrando el templo antes, con madrugada de trabajo a contrarreloj. Una carrera para reencontrar el rostro de la Esperanza. Y en paralelo ni una explicación, ni una sola palabra, nadie que diera la cara. Ni el hermano mayor, quien pareciera que ha seguido el manual de resistencia de Pedro Sánchez, ni ninguno de sus máximos cargos, quienes ostentan la legítima aspiración de convertirse en su sucesor con la vara de las capillas, nadie. Por no hablar, no ha hablado ni Palacio.

Con nocturnidad, en plena madrugada, un comunicado con enunciados ambiguos, seguido de un comentario del arzobispo en redes llamando al perdón. Insuficientes. La consecuencia inevitable de este destrozo ya lo conocen: una futura intervención, seguramente de más de cinco días, para revertir la mirada de la Virgen y, sobre todo, volver a recuperar el buen nombre de la hermandad, cuyos gestores han situado en el epicentro nacional de una polémica evitable. A toro pasado, sí, pero de verdad, ¿sólo eran necesario cinco días?