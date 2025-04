Pasó y lo hizo pasada por agua. Bendita agua. La Semana Santa de 2024 llegó a su fin. Atrás quedaron los pronósticos de los recién licenciados en Meteorología; los análisis de los 'cum laude' en patrimonio artístico en todas sus facetas, desde la imaginería hasta ... el textil; los ratones de laboratorio que desgranan los devastadores efectos de la mezcla del agua embarrada, el pétalo de la flor de Chipiona y el bordado del palio; los que pagaron su entrada para ver el espectáculo escenográfico del misterio en la Cuesta del Rosario y si no tocan el 'hit' que ellos fueron a escuchar abuchean a las estrellas del rock que vinieron a tocar; los que no saben leer la señalética morada que no permite el uso fraudulento de las sillas de los bazares chinos; los que conquistan un metro cuadrado de suelo de la ciudad histórica para su propiedad sin haber firmado una escritura y por allí no pasa nadie; los que conocen todas y cada una de las razones de los que mandan en las cofradías, los 'sabelotodo'; los que diagnostican el lugar exacto donde colocar una valla municipal para generar el tapón indeseado; o los que chillan sus devociones sin más respuesta a sus vivas que un silencio que no les frena. El agua también se llevó esto. Bendita agua.

Aunque el barro del Domingo de Ramos dejó nuevos lodos a ambas orillas del Guadalquivir. Vaya por delante el respeto a todas las vertientes de la devoción popular que ponen en el foco de su razón de ser el amor a sus benditos titulares. No hay más. Pero ojo, en los últimos años, exceptuando el paréntesis obligado por la pandemia del coronavirus, se vienen detectando algunos comportamientos altamente histriónicos... y vergonzosos. Algunos se están acentuando, peligrosamente, porque en muchos casos quedan al margen del control de las hermandades. Ponen el foco de su razón de ser en ellos mismos. No hay más. Y esta Semana Santa se confirma esta tendencia. Ya tiene el compañero Javier Macías un nuevo 'tipo' capillita para la Cuaresma del año que viene. La 'vice'. Su conversación, si se le puede llamar conversación, a base de audios de 'wasap' inundó los teléfonos el Viernes Santo más que la lluvia los embalses. Bendita agua. Uno, a la salida de los Oficios, no sabía qué era más indigno, si las formas o el fondo. La primera tiene difícil solución; y lo segundo, peor aún. Estos personajes en busca y captura del minuto de gloria que le otorga la dictadura de las redes se escapan del control de las hermandades, que de alguna manera deberían ponerle coto, y más pronto que tarde, a estas pseudos escenas devocionales. Al final, la Virgen sale en todas las fotos de la petalada a la calzada o al seguridad de la puerta. Y gracias al temporal Nelson que nos salvó de otros episodios. Bendita agua.

