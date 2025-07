Sevilla tiene mucho que agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, principalmente estos días en los que ha brindado a la ciudad su presencia dejándose ver por sus calles y saludando cariñosamente a sus vecinos. Entre algunos de los logros que apuntarle a su excelso ... currículum político y social, los habitantes de Sevilla Este quedarán eternamente en deuda con Sánchez por poner en el mapa del mundo este barrio olvidado de la capital andaluza.Por fin todos los focos mediáticos han ubicado sin necesidad de GoogleMaps dónde empieza Alcosa, termina Sevilla Este y la linde con Torreblanca. Hasta los propios sevillanos, de repente, han descubierto las líneas de Tussam que llegan allí o que, incluso, existe una línea de Cercanías que acerca el Palacio de Congresos y Exposiciones. Según la visión idealista que tiene el Gobierno sobre Sevilla y que les ha vendido a los asistentes a la Cumbre, esta línea te deja en diez minutos en el Centro. Para que esto fuese realidad, tendríamos que dar por válido que Santa Justa y su áspero entorno están rozando el casco histórico.Ni usted ni yo compra ese pulpo.

Pero hay más. Algunos grandes almacenes se han visto rodeados de filas de coches oficiales con las mujeres de los altos mandatarios de compras para tanta cena oficial, de la que el presidente libró a Juanma Moreno y José Luis Sanz. La noche no estaba para comer al aire libre, sino para estar en casa con el aire acondicionado. Fue un favor, ya los había invitado a la gran fiesta de la inauguración. Siguiendo en Santa Justa, hay que acoger de buen grado que el Ejecutivo de socialistas y la pandilla de Yolanda Díaz trabajen a destajo para eliminar la obligatoriedad de acudir al lejano aeropuerto de San Pablo para viajar a otras ciudades de España. Su proyecto de eliminar los vuelos de menos de dos horas y media cuando haya alternativa ferroviaria es 'ecofriendly' y nos evita pagar los carísimos taxis al aeródromo. Siempre pensando en los ciudadanos. Desde luego, Renfe es más barato y da mayor confianza para alcanzar su destino, porque como dice Óscar Puente, España vive su mejor momento ferroviario. Menos mal.

Los sevillanos no debemos dejar pasar por alto la amnistía de Sánchez a nuestros bolsillos. Su presencia en la ciudad durante tantos días, con todo el séquito de ministros, con motivo de la Cumbre de la ONU, ha obligado a Sanz a posponer la entrada en vigor cuatro días de las cámaras 'ponemultas' de los carriles bus. Cuánto dinero se han ahorrado los tramposos. Gracias, presidente, esta ciudad no olvidará lo que está haciendo usted por ello, ya sólo queda que remate el puente del Centenario, por el que tanto apostaron Ábalos y Cerdán, sus dos manos achicharradas, aunque éstos ya no son socialistas.