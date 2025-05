Son días éstos de imitar al maestro Miyagi con la crema de calzados para dar cera y pulir cera y que los zapatos muden la piel anaranjada que impregnó en el material la mezcla de albero y las bebidas espirituosas. Son días de revisar los ... bolsillos de las americanas en busca del tesoro perdido, que como mucho deparará algunos billetes arrugados; son días de tintorerías para quitar esa capa de polvo y el estampado de lamparones. Son días de volver a colgar los mantoncillos llenos de nostalgia y flecos enredados de tantas vueltas de sevillanas. Son días, de puertas para adentro, para recoger, airear y descansar. Pero, ¿y de puertas para afuera?

Ahí también hay que airear algunas cuestiones que se antojan fundamentales en el desarrollo de la próxima Feria de Sevilla –entonces será de abril–, más allá del debate de si formato tradicional o de sábado a sábado, que ahí cada uno te contará cómo le va la película. El que abre el cajón del dinero te dirá ha perdido beneficios. El de los hoteles, ídem. Al que tiene un bar en San Pablo se le ve más feliz con menos días de farolillos y alumbrado; y así podíamos ir uno por uno con cada gremio, y cada uno defenderá sus argumentos.

Es palmario que la ordenación de la circulación en la ciudad en la semana de Feria es cuanto menos mejorable. Y ahí hay que incluir las horas previas y, sobre todo, las posteriores, pues el caso del lunes por la mañana en toda la ciudad no se puede repetir. El lunes la vida seguía, y los colegios, los trabajos, los hospitales,... raro es el currito que no se comió un atasco. La cola de coches para acceder al real por el puente de las Delicias se extendía por Bueno Monreal hasta Ramón Carande, mínimo. Por el Paseo de Colón el panorama era más desesperante. Quizás haya que replantearse poder llegar a la Feria desde la ronda SE-30. La solución al uso del coche sería el transporte público, no se puede decir con rotundidad, al menos, en el caso de esta ciudad. Esto es evidente, a la par que frustrante. Porque las paradas de metro están colapsadas para coger trenes que a la vista de todos resultan pequeños e insuficientes; las colas para coger los autobuses desmotivan –algunas imágenes por redes hablan por sí solas–; y montarte en un taxi para desesperar en un atasco no es apetecible.

El mapa del tráfico tiene otra vuelta de tuerca, como la tiene para erradicar las casetas que el sábado por la noche ya están desmontando porque sus privilegiados socios ya no pisan más el real. Eso no se puede consentir. Por no hablar de algunas decoraciones, muy alejadas de las líneas clásicas que recoge el libro de estilo de la Feria. Por eso, antes de guardar el traje de la que ha acabado, bien harían los que mandan en airearlo para que reluzca en abril de 2026.