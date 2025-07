Quien la pisa y se mancha a diario del fango indetectable a simple vista pero cuyas manchas son difíciles de quitar de la ropa sabe que la tierra, por ahora, es impermeable a pesar de que la lluvia es una constante, pero son nubes aisladas. ... Es inagotable, por pura apariencia. Es un túnel de lavado de conciencias. Allá cada uno con la suya y la carga que sea capaz de soportar. La realidad que se esboza en el Polígono Sur cada mañana desprende un olor a tierra mojada, todo lo caído va a ir configurando un mapa de charcos, que no logra calar lo necesario.

Claro que en este barrio azotado por los males que emergen de la fusión de la droga y la mano del hombre –delincuencia, violencia, pobreza...–, hay brotes verdes porque el trabajo de muchos es incansable. No está pagado. Pero quienes de verdad tienen que jugársela todo para derribar las alambradas de este gueto van con la boca chica. Yo invierto mucho, aunque no me preocupa que cambie poco, piensan. Esta guerra no se gana con batallas individuales y siempre con el mismo uniforme, el de la solidaridad. Hace falta más, mucho más. Por eso hay que celebrar que dos administraciones como la autonómica y la municipal hayan decidido pasar a la acción en otra materia más allá de la ayuda social, necesaria pero no la única que puede salvar a los sevillanos del Polígono Sur. Su carta es la transformación urbanística de la peor zona: las Tres Mil Viviendas. Empezando por la peor de la peor: Las Vegas. Justo las que vemos cada vez que circulamos en coche y rápido por Su Eminencia.

El plan a ejecutar en cuatro años con el objetivo puesto en el 29 tiene buenos mimbres porque trata de dignificar el hogar de los vecinos de esta zona al Sur de Sevilla, quienes ganarán en equipamiento habitacionales pero también en sociales y deportivos, así como en zonas verdes. Pero hay que despojarse de la chaqueta del buenismo y saber que el deterioro inmediato de todo lo que allí se levante es un riesgo que hay que correr, a sabiendas de que se puede (volver) a perder la partida. Además, aquí cabe la amenaza, y no leve, de que dichos pisos vuelvan a caer en las redes de las organizaciones del narcotráfico que hagan suyos esos techos para montar sus chiringuitos para la marihuana. Por el suelo que pisan, en este caso, sí crece la hierba. Si Ayuntamiento y Junta han marcado la ruta urbanística, es hora de que el Gobierno se sume al propósito de darle la vuelta al barrio. Tiene las competencias en materia de seguridad, quizás la batalla más dura, pero en la que no se puede ser laxo. Hay una oportunidad, una más.