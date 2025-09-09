Suscríbete a
No habrá polvareda ni cimientos que oculten las huellas que levantaron y mantuvieron vivo el hogar de tantos y tantos enamorados de tus cinco letras

Jesús Díaz

Jesús Díaz

Los pasos te vuelven a llevar al lugar donde uno fue feliz y a aquel rincón confío en regresar más tarde o más temprano, cuando el reloj de sol marque la hora precisa del día determinado. Hasta entonces no queda otra que hurgar entre los ... escombros para rescatar los recuerdos, gratos e ingratos, que dejó marcado a fuego el hormigón que hoy se derrumba como hito de progreso. Cae para levantarse. La vida. Puro espíritu en verde y blanco.

