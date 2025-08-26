Fue en los primeros días de agosto, que ya va tachando sus últimos amaneceres, cuando Su Santidad se citó delante de más de un millón de jóvenes en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma. Allí, en la eucaristía de clausura del ... Jubileo -nunca cobró mejor sentido esta palabra- de los Jóvenes, hizo un llamamiento a los miles y miles de adolescentes congregados en torno al Señor: «Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio, en ustedes mismos y a su alrededor». Y apenas unas semanas después las páginas de este periódico han sido testigos de uno de esos ejemplos de santidad que la vista no alcanza a detectar por las interferencias de la rutina. Sor Fátima Martínez sólo hace lo que su corazón de Hija de la Caridad le dicta.

La trayectoria de esta religiosa es un sinuoso sendero por los que el Papa Francisco llamó los descartados de la sociedad: pobres, marginados, drogadictos, presos... «Yo no sirvo de pija, yo quería tocar a los pobres», confiesa sor Fátima para rememorar que pidió el cambio de una casa de acogida para sentirse más útil. Pisó la cárcel por primera vez en 1978 y desde entonces forma parte de «su entrega a Dios y a los pobres en cuerpo y alma».

Como Jesús curó al leproso, recobró la vista al ciego o resucitó al muerto, sor Fátima, a quien le persigue el cariñoso apodo de 'Sor Colleja', pone todo lo que esté en su mano y en su furgoneta para intentar rescatar de los escombros a quienes han decidido por voluntad propia o arrastrados por la corriente de la maldad nadar en la penuria, la indigencia o la miseria, tanto humana como material.

Tendemos a fijar en nuestro pensamiento que la santidad no está al alcance del común de los mortales, sin embargo la realidad nos descubre, ahora gracias a la entrevista de Javier Macías, una muestra de que los discípulos del Señor no andan tan lejos de nuestro entorno y ahí debemos fijar nuestros ideales de referencia cotidiana.

Pero su vida de entrega plena a los demás invita a otra reflexión. Sor Fátima forma parte de la misma Iglesia contra la que ciertos sectores de la sociedad lanzan soflamas populistas por el error -humano- de algunos de sus miembros. ¿Qué hubiese sido de los rescatados por esta Hija de la Caridad? ¿Qué administración le hubiese auxiliado de la oscuridad? Ya le respondo yo: ninguna. Y como Sor Fátima, también les aseguró, hay miles dentro del mismo techo que cobija a una misma Iglesia. ¿Llegaría el Estado a los lugares a los que llama Cáritas? El mensaje y sus acciones son una colleja sin manos a la conciencia de cada uno.