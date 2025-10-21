Sólo ha transcurrido una semana desde que la tragedia de una niña de 14 años, no admite otro calificativo, provocara un seísmo en la sociedad sevillana. La mañana del miércoles, horas después de aquella muerte, los periodistas comenzamos a escarbar para conocer qué había detrás ... de aquella irreversible decisión tomada por una adolescente. La palabra 'bullying' rompió el duelo de la familia y comenzaba la carrera para buscar un culpable, a veces, a cualquier precio, traspasando cualquier límite, incluso los deontológicos. No esperen un sermón. Allá cada cual con lo que ha escrito, ha pronunciado o ha emitido. A cada uno nos perseguirá nuestros propios patinazos el día del Juicio Final.

Este asunto, que ha desbordado a la familia, al colegio y su comunidad educativa, a las administraciones públicas y a los propios informadores, reclama huir de la urgencia y refugiarse en la calma. Y sobre todo escapar de las conclusiones a la ligera. Ofrece un gramo (o muchos) de tranquilidad que la muerte, los antecedentes, sus circunstancias y sus protagonistas hayan caído en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía de Sevilla, quienes a buen seguro pondrán luz en un asunto que la sociedad -en la que entra usted, querido lector, y un servidor- ha contaminado en exceso.

Ahora es su turno. Dejen trabajar, indagar, investigar y plasmar por escrito lo que han visto y comprobado para depurar al máximo las actuaciones que presentan carácter delictivo y sus responsables. La Justicia es la que debe tener la última palabra sobre la muerte de Sandra, la que verdaderamente ha perdido en este partido. Aunque el reguero de víctimas colaterales de este asunto será mayor, empezando por los padres, que están inmersos en su proceso de duelo, con todas sus etapas, desde la rabia a la aceptación de la realidad.

Por eso, lo deseable sería que todos los actores comenzaran a rebajar el caldo de cultivo que se ha creado en la calle y en las redes, donde las hienas, casi siempre detrás del anonimato cobarde, campan a sus anchas para vomitar todo tipo de insultos, amenazas y actitudes acosadoras contra otras alumnas, a las que la Justicia tendrá que ponerle el adjetivo que les corresponda, contra los profesores o contra el colegio, como si en ellos no la pena pasara de largo. Dejen de disparar sin ton ni son, generando un ambiente de miedo, incluso, en los pequeños y no tan pequeños que siguen yendo a la escuela con el único objetivo de superar un trauma de la magnitud del suicidio de una compañera.

Una semana después y rebajada la espuma del morbo, la vida no será igual sin Sandra para quienes la querían, pero igual la vida sigue y un escenario cultivado en la venganza no traerá nada bueno.