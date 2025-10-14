Suscríbete a
Saint-Exupéry en las Tres Mil

La Esperanza de Triana como en su día hizo el Gran Poder, ha proyectado su luz en uno de los barrios invisibles de Sevilla

Jesús Díaz

Uno de los propósitos está cumplido: derribar los muros visibles e invisibles que hacían del Sur de la ciudad un gueto, hacer que la otra Sevilla pise el suelo sin caer en los charcos de estereotipos que siempre han enfangado a sus vecinos, en su ... mayoría de forma injusta. La Misión ya ha merecido la pena, a pesar de que muchos otros frutos irán cayendo de maduros, quizás cuando ya nadie vuelva a escribir del Polígono Sur.

