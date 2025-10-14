Uno de los propósitos está cumplido: derribar los muros visibles e invisibles que hacían del Sur de la ciudad un gueto, hacer que la otra Sevilla pise el suelo sin caer en los charcos de estereotipos que siempre han enfangado a sus vecinos, en su ... mayoría de forma injusta. La Misión ya ha merecido la pena, a pesar de que muchos otros frutos irán cayendo de maduros, quizás cuando ya nadie vuelva a escribir del Polígono Sur.

El sábado se vivió una mañana para la hemeroteca de la hermandad y de la historia de las cofradías de Sevilla después del apoteosis que supuso la llegada de la Esperanza a Las Letanías. La Virgen, con los aires llegados desde Triana, cruzó desde San Pío X hasta Jesús Obrero y todo el que decidió adentrarse en Las Tres Mil fue tomando conciencia del progresivo deterioro al paso de la Virgen hasta el corazón del Polígono Sur. Y eso que no cruzó la frontera hacia las estampas más hirientes para la ciudad.

La sola presencia de la Virgen inundaba cada rincón por el que pasaba. La mañana ganaba en emotividad conforme los ciriales anunciaban su luz entre la arboleda. La música, los vivas, los abrazos, los besos, todo era Triana. Todo lo que podía suceder esa mañana se plasmó en el pequeño tramo de la calle El Principito. La Esperanza hacía brotar lágrimas en quienes abrían las pequeñas ventanas comidas por el moho al tiempo que volvían a Ella sus ojos neófitos. Como aquella mujer, quien arropada en ese encuentro con la Virgen de su hija o su nieta, se santiguaba una y otra vez, al tiempo que se llevaba sus viejas manos a la cara implorando, pidiendo, rogando. Se tapaba sus ojos, como no queriendo dejar ver sus lágrimas.

No perdía de vista a la Virgen, ni cuando llegó ni cuando se marchaba. Aquella vecina de El Principito y la Esperanza hicieron realidad una de las frases subrayadas a lápiz de la manoseada obra del francés Antoine de Saint-Exupéry que da nombre a esta pequeña calle: «Lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en cualquier parte». Ella descubrió en la Virgen de tez morena el agua entre el páramo de la indiferencia a la que todos han condenado a su barrio. Se hacía difícil no emocionarse con lo que la Esperanza consiguió en ésta y otras tantas hijas del Polígono Sur, las desterradas y las autóctonas. Las que afrontan el final y las que vaticinan su porvenir. Todas ponían sus ojos en aquella Madre.

La Esperanza de Triana, como en su día hizo el Gran Poder, ha proyectado su luz en uno de los barrios invisibles de Sevilla para que los ciegos lo vean. ¿Quién será la siguiente?