El debate interno que transita por tu mente sobre la barrera invisible de la juventud trasciende más allá de los dígitos que han estampado en una oficina del Cuerpo Nacional de Policía en una tarjeta colorida y brillante, pasaporte hacia cualquier rincón de ningún país. ... Es la lucha entre el 'yo me siento' y el 'yo tengo'. La sentencia que dicta el Documento Nacional de Identidad es una mera resolución administrativa, pero a esa etapa vital se le tiene que echar el cerrojo del antiguo portón cuando comiences a detectar, como en un arco de seguridad aeroportuaria, señales continuas de alertas, a veces muy molestas.

Esos signos de advertencia de que el devenir está en un proceso de alteración natural son tan variopintos como dispares. El viaje sin retorno ha despegado cuando te planteas dos veces si llamar a la Policía al llegar a casa y ver cómo las pandillas están de botellón en tu calle. ¿Cómo se la voy a jugar si hace poco era uno quien disfrutaba de esos ratos con sus amigos? Prolongas la respuesta para evitar hacerlo y te autoconvences de que tampoco hacen tanto ruido y a la mañana siguiente los operarios de Lipasam lo dejan todo reluciente. Sí, no es exageración.

Otra señal irrefutable de que no hay marcha atrás es que ya no priorizas en la elección del destino vacacional los bares y chiringuitos que te pueden permitir disfrutar de uno de los veranos de tu vida. Pasas del concepto 'Beach club' al 'chill out'. Ahora entre tus búsquedas en la red aparecen los pueblos más bonitos de España y sitios en los que comer rico. Cuando las despedidas de solteros de tus últimos amigos, aquellos que soñaban con un loco fin de semana en Ibiza, se transforman en un planazo de almuerzo y copas en la capital, preocúpate. Pero, sin duda, recibirás más señales de tu entorno que de tus propios pasos, cuando algunos de tu amigos hablan de morirse ante el primer contratiempo sanitario que recibe.

Pero el síntoma concluyente de que has dejado de ser joven para asumir la etiqueta de madurito llega cuando ya no eres el 'target' de las discotecas de moda. Estás sentado en los veladores de un bar cenando relajado, sin mayor preocupación que el camarero no traiga todos los platos de golpe, y recibes el descabello a todas tus últimas ilusiones. Entonces ves venir a un relaciones públicas (qué manera de degradar a los verdaderos profesionales de este sector) repartiendo los clásicos 'flyers' y pasa con absoluto desprecio por tu lado. Piensas que no te ha visto, pero sí lo ha hecho. Ya estás mayor y en otro rollo. Y tanto, aunque lo mejor en estos casos es pensar que ellos se lo pierden.