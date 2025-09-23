Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla Al Día

Una pequeña investigación

Lo más sangrante de esta crisis de seguridad para las víctimas es que nadie va a asumir su responsabilidad. Y lo sabían

Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La 'supercalifrasticoespialidosa' vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha puesto encima de la mesa una gran idea para atajar una nueva crisis en el Gobierno, la que ha afectado de lleno al departamento de Igualdad y que salpica al Ministerio de Interior. Pero como ... Yolanda Díaz tiene soluciones para todo, ahora propone abrir una pequeña investigación. Literal. Aplaudan fuerte. Ni a la mente más ilustrada se le habría ocurrido tal plan para desenmarañar qué hay detrás del apagón del sistema durante meses, de los fallos de geolocalización de los maltratadores, de los falsos avisos recibidos por las víctimas de que su amenazaba estaba en la puerta de su casa, o de las pulseras de quita y pon.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app