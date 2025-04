No hay edad para plantarse ante su imponente talla. No hace distinciones. No distingue diferencias entre los que vienen a verle

No aparece en los programas de mano, ni en las aplicaciones móviles que te permiten conocer en tiempo real la posición de cada cruz de guía. No es un hito en la hoja de ruta de todo capillita que se echa a la calle cada ... mañana con el heroico propósito de ver todas las cofradías (incluidos los palios, vaya error el de muchos que dicen verlos todos iguales). Ni falta que hace, no es necesario. La cita, como la de los enamorados, está en el almanaque íntimo, en el mapa de las emociones de la ciudad.

Unos van decididos. Habían quedado con Él. Son la mayoría de personas que se encaminan hacia el corazón de esta collación del Centro. Un paso sobre otro paso. Unos torpedean al andar, son los más pequeños, pero también los más mayores, quienes van escoltados por los que nacieron de sus entrañas. No hay edad para plantarse ante su imponente talla. No hace distinciones. No distingue diferencias entre los que vienen a verle. Su providencia es ilimitada para con sus hijos. Otros aprovechan las lluvias que han roto las jornadas de la Semana Santa para salirse de las prisas, las horas y los cruces, y detenerse un momento, tomar aire y conciencia de lo que está viviendo e ir en su búsqueda, lejos de cornetas y tambores, trompetas, marchas y campanas. No son nuevos en esta cita, porque copian el modelo de otras primaveras. Es su plan alternativo aunque son conscientes de que esa convocatoria es sanadora, reparadora de los desperfectos más oscuros. En la fila también se ven ojos que van a quedar conquistados por su mirada por primera vez. Van a un encuentro inédito para su alma. Frente a frente. Sin nadie que haga de cirineo. La mano al alcance de tu mano. La sagrada madera a disposición de tu plegaria más íntima, de la que no quieres que nadie conozca. Incluso, ni lo más hondo de uno mismo. Mientras la ciudad vive acelerada entre transistores, partes meteorológicos, avisos amarillos, prórrogas y nubes, en un rincón de San Lorenzo todo es paz. Se respira calma. Los pasos, los firmes y los torpes, van en busca de un viaje directo al Hijo De Dios, vestido de morado, que ha bajado para recibirte, de Tú a tú. Sin más intermediarios que el rezo, la mirada y el beso. En San Lorenzo, en estas horas de trasiego, de idas y venidas, carreras y parones de pies cansados, esperaba el Gran Poder para recibir a Sevilla a sus plantas, conocer sus inquietudes, sus penas y pesares. Y Sevilla va a la cita, enamorada, porque es sabedora de que allí está el Señor, sus manos y su majestad. La próxima vez que te vea será de madrugada, en tu paso, y entonces caminarás Tú para encontrarte conmigo.

