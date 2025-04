Esta ingrata profesión regala momentos que te acompañan hasta que el bolígrafo se queda sin tinta para siempre. Las lentas mañana en los tribunales suelen ser el anticipo de una jornada infructuosa para cargar la mochila de la información, aunque a veces te llevas grandes ... lecciones. Son las menos, pero las hay. Y una de esas me sentó entre el público para seguir el desarrollo de un juicio con un jurado popular por el asesinato de un varón en el municipio sevillano de Écija.

En el estrado dos respetadas figuras del mundo de la Justicia sevillana. Presidiendo el tribunal, don Ángel Márquez. Defendiendo a los dos hermanos acusados del asesinato, don Francisco Baena Bocanegra. Era la primera vez que tenía la fortuna de ver en escena al que muchos abogados llamaban 'maestro'. Y entendí los motivos. Paco era de la generación de la toga negra que aún mostraba signos de respeto a la Sala que han caído en el altillo de lo rancio. Las formas que se perdieron. Pero ese respeto mutuo no le impedía insistir en lo que consideraba justo para su cliente con malabares y requiebros lingüísticos.

Era una batalla de igual a igual entre letrado y juez, pero con la premisa de la consideración y la admiración que se profesan quienes acumulan miles y miles de juicios a sus espaldas no viendo en el otro al enemigo sino a un profesional que honra su toga, uno con puñetas, el otro sin ellas. Su trato no conocía distinción entre los periodistas. Su generosidad no conocía límites con sus compañeros de profesión, a los que repartía consejos para alcanzar el éxito. Por eso se ganó el cariñoso apelativo de 'maestro' entre los penalistas sevillanos que ya añoran sus enseñanzas.

Pese a no ser corpulenta su figura, cuando hablaba, imponía. En sus turnos de intervención sobre el estrado no dudaba en liberarse de la silla para ponerse de pie y dirigirse a los miembros del tribunal popular, quienes neófitos en la materia que tenían entre manos, veían en aquel hombre a una especie de elegante actor americano dando lecciones jurídicas. Convencía sin necesidad de elevar el tono, pero sí con una oratoria perfecta. Insistencia y vehemencia a la par que sencillez. No perdía el norte de a quienes tenía que convencer de la inocencia de sus clientes.

Esa seguridad con la que exponía los argumentos de su estrategia jurídica era la primera batalla ganada. Su vasto conocimiento era fuente inagotable de anécdotas vividas entre salas y despachos conformaba el Vademecum del mundo penal sevillano. Pero Baena Bocanegra fue abogado de Sevilla para España. Doy fe de la dimensión de su figura. Yo vi a Paco en una sala de vistas. Descanse en paz.