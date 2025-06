Aunque no suelen prodigarse en este tipo de reivindicaciones laborales como colectivo, en los últimos años son cada vez más frecuentes las manifestaciones o concentraciones de togas, con o sin puñetas, contra decisiones de este Gobierno, lo que es fiel reflejo del hartazgo –comprensible– de ... los jueces, los fiscales, los antiguos secretarios judiciales o los propios abogados de la situación de la Administración de Justicia, la olvidada de todos los gobiernos a la hora de invertir lo que se precisa para su modernización, la de verdad, no la de boquilla; pero la ansiada de los dirigentes de este país para mover sus hilos. Y hoy están llamados jueces y fiscales a un paro simbólico para mostrar su rechazo a la reforma del sistema de acceso a la Carrera Judicial que impulsa el soberbio Bolaños y el nuevo estatuto de la Carrera Fiscal, iniciativa del mismo puño y letra. Ojo pero no todos ven riesgo o peligro en estos movimientos normativos del Ejecutivo sanchista, algunas asociaciones lo comparten, según se entienden de su silencio ante los mismos.

Miembros de la magistratura sevillana alertaron hace una semana del burdo intento del Gobierno de colar por la puerta de atrás a centenares de profesionales, a los «suyos», en la Carrera Judicial en detrimento de un sistema, el de las oposiciones, que parte del triángulo del mérito, la igualdad y la objetividad. La excusa de Pedro Sánchez y los suyos, como en tantos otros escenarios, es la «democratización» del sistema judicial, esto es, que los hijos de obreros puedan cumplir su sueño de ser juez, lo que hasta ahora tiene vetados porque es una esfera al alcance de ricos. Puro populismo. De verdad en alguna de esas cabezas que rondan la Moncloa cabe la idea de que un niño de papá, con la vida resuelta va a destinar cinco años de su vida a estudiar. Algunos de los que han sufrido ese proceso que han sido cinco años invertidos y otros, un lustro perdido. «Si fuera millonario, no haría oposiciones». Lo admitió un juez públicamente y muchos otros lo confiesan en su fuero interno. Quizás quienes apoyen esa «democratización» necesiten más que una opinión para caerse del caballo. Sólo el seis por ciento de los jueces tienen familiares relacionados con el ámbito judicial. El otro reclamo para salir hoy a la calle es la pretensión de Sánchez de que los fiscales asuman la instrucción penal. No es el momento más idóneo porque su fiscal general ha tirado por un barranco el prestigio del Ministerio Público. ¿O sí? Hay que blindar a los García Ortiz del futuro para que sean ellos quiénes decidan qué fiscales investigan los casos importantes. ¿Alguna duda de que esto va a salir adelante ante el asedio que vive el presidente?

