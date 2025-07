El verano vuela al mismo ritmo que el Partido Socialista Obrero Español achicharra sus siglas. Todos los días de sol y asueto suenan a lo mismo, como cada escándalo del sanchismo tiene idéntico rún rún. Vivimos días de termómetros desatados y de turismo desparramado, como ... se reproducen semanas de episodios cuanto menos turbios (pónganle el adjetivo que más le apetezca) en torno a Pedro Sánchez y sus fanáticos, porque no se puede calificar de otra manera a quienes siguen a un líder con los ojos –y la nariz– tapados ante todo lo que apesta, sin levantar la mano o la voz, tragando lo que sea necesario por un único fin, que el líder siga durmiendo en la Moncloa y sus lacayos enchufados en una mastodóntica administración. En el poder se vive muy bien y el resto es secundario. No hay más.

Solo unos pocos, muy pocos, se atreven a abrir la boca. Unos ya están viendo la vida en otro estatus y, como los niños y los borrachos, se atreven a decir la verdad. Ahí están los González, Guerra, Redondo o Rodríguez de la Borbolla, pero el 'número uno' escucha sus palabras como el que oye llover. Ahí podrían estar los Chaves o Griñán, pero ellos le deben su blanqueamiento a Pedro. Otros están dentro del partido y con mucha fuerza, pero su grito es el de un desesperado en el desierto manchego. Después hay quienes, desde el ostracismo al que le envió el líder, guardan el anhelo de volver a la primera fila, pero más que tomar la palabra lo que hacen es cuchichear, como esas señoras que toman el fresco en la puerta de la casa de la vecina con la silla de playa. Mejor no pasar cerca porque te ponen de grana y oro, lo que a la cara no se atreven a decirte.

Y aquí es donde se sitúa Susana Díaz, la otrora poderosa presidenta, quien ante las sucesivas exclusivas de Javier Macías en ABC, sólo es capaz de decir que ella, como María Magdalena, vivió un calvario en las primarias que perdió frente a Pedro Sánchez, su cruz, para darle las riendas del socialismo andaluz a Juan Espadas. ¡Qué sufrimiento, qué dolor, pero Virgencita que me quede como estoy!, pensará la política sevillana. Bien haría Susana Díaz en contar todo lo que sabe, en tomar posiciones y no moverse un ápice de sus pensamientos. El sanchismo no solo está pudriendo pilares del Estado como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o la Carrera Judicial, a la que ha puesto en su punto de mira para que, junto a la Guardia Civil y los periodistas, no sea fuente de más dolores de cabeza, sino que también afecta a las entrañas de un partido que fue fundamental para el progreso de este país y que por el porvenir de España debería volver a la senda que perdió entregando su alma al diablo.