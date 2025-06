Otra vez. Tras meses esperando, los vecinos del Polígono Sur recuperaron el pasado lunes las paradas habituales de tres líneas de Tussam, las que les acerca a la ciudad que levanta un muro imaginario contra su propio gueto. Poco ha durado la alegría en la ... casa del pobre. El reloj no había sumado ni cuarenta y ocho horas cuando los conductores de los autobuses, según denuncian los sindicatos, recibieron pedradas en sus coches mientras circulaban por algunas de las principales vías de este barrio. La consecuencia directa es salir del corazón del Polígono Sur para buscar rutas alternativas y más seguras.

Por la acción violenta de unos energúmenos, por no rebuscar otro calificativo malsonante, pagan todos. Lo fácil aquí es echarle la culpa al Ayuntamiento por sacar de las Tres Mil –perdón por la sinécdoque, por tomar una parte para referenciar al todo– los coches de la empresa municipal, pero si la señora mayor ahora tiene que darse una caminata hasta coger el 32 pensará en quién de los nuestros ha metido esta vez la pata, o la pedrada. Con este asunto, como con el tema de los cortes de luz, existe difícil solución.

Los listillos que para dar cobertura eléctrica a sus negocios delictivos, como son los cultivos de marihuana, se valen de enganches ilegales a la red están fastidiando a quienes van por derecho y asumen sus responsabilidades contractuales con dicho servicio. Después llegan los apagones, que llegarán y no pocos, por sobrecarga de la red y los vecinos, erróneamente, se acuerdan de la compañía eléctrica de turno. En algunos bloques hay consumo sin ningún cliente. Y detrás vendrán los oportunistas que se visten de políticos. Pero nadie se enfrenta cara a cara al verdadero problema, que no es otro que la droga. Quizás por temor, y es comprensible, los vecinos de bien no se enfrentan a los delincuentes, pero los políticos cobran por llamar a las cosas por su nombre y dejarse de buenismo.

Con los autobuses Tussam se vive un escenario parecido de choques de intereses. Confrontan la seguridad de los trabajadores (una bandera muy de la izquierda) con el servicio a los vecinos de este barrio, ya castigado de por sí en materia de infraestructuras. Y mientras se desenreda esta madeja, pierden los de siempre, los justos, porque los pecadores y sus aliados seguirán escondidos brindando por su vandalismo, su delincuencia y sus fechorías. Ni las eléctricas pueden poner un seguridad en cada contador, ni Tussam puede entrar con blindados por las Tres Mil.