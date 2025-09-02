En los últimos días de agosto Interior dio a conocer el balance de los delitos registrados en los seis primeros meses del año en curso. En Sevilla, las estadísticas arrojan un descenso en la criminalidad de casi cinco puntos con respecto al mismo periodo del ... curso anterior, bajando de las 26.000 infracciones en total. Estos números fueron el trampolín perfecto para que desde el Gobierno salieran raudos a sacar pecho eufóricos. El argumentario socialista para valorar estos registros pasaba por insistir en que este escenario delictivo era gracias al esfuerzo de Pedro Sánchez y los suyos para incrementar el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Sevilla y provincia.

Esa hipótesis de que a mayor presencia policial menos delitos se producen en nuestra sociedad está bien tirada hasta que descubres que los números, otra vez los números, te pueden dejar con el trasero al aire y tu argumentario, ideológico, por los suelos. Porque, claro está, alguien a quien han estafado a través de Internet se podría preguntar por qué no destinan más especialistas en la ciberdelincuencia para haberse evitado ser una víctima.

Obvia decirlo, pero para que no digan que no lo hago. Claro que influye en la sensación de seguridad de una ciudad la presencia policial, de quienes no entienden de intereses ideológico sino de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Pero si es tan evidente esta correlación de fuerzas, cómo se explica que no se dediquen más esfuerzos desde la Administración central, que es la competente, para luchar contra la violencia de género. Pero esfuerzos de verdad, no en campañas ideológicas. Volvamos a los datos. Los delitos contra la libertad sexual en la ciudad de Sevilla se redujeron un 8,3 por ciento, de 157 a 144, en el primer semestre de 2025, unas cifras que chocan con la tendencia a nivel nacional, donde crecieron un 5,3% sobre 2024. Las violaciones también subieron en toda España. Y desde el departamento de Grande-Marlaska, se explica a que estos incrementos, menores que en otros años, son por «las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia» frente a las agresiones sexuales, que conllevan más denuncias. Es decir, la lógica aplastante del Gobierno es que si hay más casos de violaciones es porque hay más denuncias, pero si hay menos robos es porque hay más policías. ¿En qué quedamos?

Si tan seguros están de que a más policías menos delitos, por qué no les sonroja que en Andalucía cada uno de los policías especialistas se ve obligado a atender a 90 mujeres víctimas de violencia machista. Ya saben, si ponen más policías a este cometido quizás este gobierno evite tantas, demasiadas, muertes de mujeres a manos de sus maridos y parejas.