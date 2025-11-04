Suscríbete a
No me llames en el fútbol

Cabría preguntarle al ministro tuitero quién reparará el deteriorado sistema político cuando ellos terminen de pisotearlo

Jesús Díaz

Jesús Díaz

Cuando alguien te llama por teléfono y le dices que estás en un estadio viendo un partido de fútbol en mitad de un ambiente ensordecedor y aún así insiste en querer hablar contigo es una prueba irrefutable de que su interés es supremo. Puedo corroborarlo. ... Ante la insistencia tuve que cogerlo. A una ex alta dirigente socialista no le importó romper ese momento para reprocharme que ella no estaba investigada en ninguna causa por presunto fraude electoral. Horas después se personó en sede judicial con abogado defensor. Algo parecido debió pensar el Julián Salto ante la insistencia de su jefa, la fiscal provincial de Madrid, porque el fiscal general del Estado «no podía esperar» para conocer todos los correos de la negociación con González Amador.

