Prometo que lo intento, pero es imposible. Hace méritos para acaparar todos los focos, aunque no sean precisamente acciones dignas de añadirse a su hoja de servicios profesionales. El teclado es su perdición y las redes sociales su fango preferido. Juega a disfrazarse de superhéroe ... del socialista para azotar a la oposición en lugar de gestionar, que para algo fue llamado a una silla de la Moncloa. Es lógico llegar a dudar si su nombramiento fue para dirigir la cartera de infraestructuras de la Administración del Estado o para ser el obrero que ha de mover el estercolero de la política más bajuna. Desde luego, y no es la primera vez que se recoge en este rincón, el traje institucional, del que no es merecedor, le queda muy grande, le sobra tela por todos lados. Algún amigo, de los de verdad, si los tiene, debería recordarle cada mañana en el primer café que es ministro de un Gobierno, no un 'hooligan'.

Los incendios que afectan a distintos puntos geográficos del territorio nacional le han puesto en bandeja su última bajeza. Castilla y León, tierra que parió a Óscar Puente, lleva horas de sufrimiento con varios incendios, como el que afecta a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. La ausencia del presidente leonés en las horas claves de la primera línea de acción le sirvió de carnaza. Pero al señor ministro, con mayor o menor razón, no le bastó con señalar la falta de liderazgo de su presidente, en Cádiz de vacaciones, sino que su ruindad fue a más. No tiene límites.

Fue capaz, aunque cueste creerlo, de jugar con la angustia de miles de personas que tuvieron que ser evacuadas en tiempo récord de sus casas en Zahara ante la presencia de las llamas cada vez más cerca. Quiso hacer la broma, para quien le haga gracia –seguro que los suyos le bailan el agua–, de que Fernández Mañueco podía «echarle una mano» a Juanma Moreno en el incendio de la costa gaditana.

Cuando los operarios del Plan Infoca se juegan la vida para salvar la de cientos y cientos de personas que ven su hogar asediado por el fuego; o cuando la Guardia Civil no se piensa dos veces cómo evacuar a la población luchando contra el reloj, no puede nunca un ministro del Gobierno de España hacer bromas. En política no todo vale, y si quiere seguir ejerciendo de macarra, que deje sus funciones institucionales y se vaya de tertuliano. En la televisión pública no le faltarían platós. Óscar Puente y su gestión en el Ministerio no es ejemplo de nada, para que vaya dando lecciones de todo. Algún usuario de los muchísimos afectados por su nefasta gestión de Renfe le podía preguntar si ha pisado alguna vez la estación de Santa Justa para dar explicaciones de los continuos retrasos del AVE cuando la cosa está «calentita». Ya le contestamos desde aquí, no.