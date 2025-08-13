Suscríbete a
En política no todo vale, y si quiere seguir ejerciendo de macarra, que deje sus funciones institucionales y se vaya de tertuliano

Jesús Díaz

Prometo que lo intento, pero es imposible. Hace méritos para acaparar todos los focos, aunque no sean precisamente acciones dignas de añadirse a su hoja de servicios profesionales. El teclado es su perdición y las redes sociales su fango preferido. Juega a disfrazarse de superhéroe ... del socialista para azotar a la oposición en lugar de gestionar, que para algo fue llamado a una silla de la Moncloa. Es lógico llegar a dudar si su nombramiento fue para dirigir la cartera de infraestructuras de la Administración del Estado o para ser el obrero que ha de mover el estercolero de la política más bajuna. Desde luego, y no es la primera vez que se recoge en este rincón, el traje institucional, del que no es merecedor, le queda muy grande, le sobra tela por todos lados. Algún amigo, de los de verdad, si los tiene, debería recordarle cada mañana en el primer café que es ministro de un Gobierno, no un 'hooligan'.

