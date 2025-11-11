Suscríbete a
Hay dos heridas, una física en el cuerpo del tipo que sólo cumplía su trabajo, y la simbólica en el Cuerpo Nacional de Policía, como la sufrió la Guardia Civil en el puerto barbateño. Esa no se olvida

Jesús Díaz

El golpe del sábado duele. Sevilla no está acostumbrada a ser escenario de este tipo de películas. Por suerte, de momento, no es la costa gaditana, pero por el Guadalquivir llegan las aguas turbias, no sólo por la droga, sino también por la impunidad, por ... la falta de escrúpulos, por la violencia. Esperemos que sólo quede en un aviso y la amenaza no se cumpla. No se pueden consentir más crímenes como los de Barbate, ni aquí, ni allí. Lo ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla: cada vez son más peligrosos y la única solución sólo pasa por poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más medios, humanos y materiales. A esta guerra no se puede ir con pistolas de agua.

