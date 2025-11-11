El golpe del sábado duele. Sevilla no está acostumbrada a ser escenario de este tipo de películas. Por suerte, de momento, no es la costa gaditana, pero por el Guadalquivir llegan las aguas turbias, no sólo por la droga, sino también por la impunidad, por ... la falta de escrúpulos, por la violencia. Esperemos que sólo quede en un aviso y la amenaza no se cumpla. No se pueden consentir más crímenes como los de Barbate, ni aquí, ni allí. Lo ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla: cada vez son más peligrosos y la única solución sólo pasa por poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más medios, humanos y materiales. A esta guerra no se puede ir con pistolas de agua.

Es justo reconocer que ha sido el único representante de la Administración central que se ha puesto delante de los medios. El tuit del presidente se antoja escaso, irrelevante. Pero, ¿han escuchado a Grande-Marlaska?, y ¿al delegado del Gobierno en Andalucía? Estará pensando, primero, si decir algo sobre los tejemanejes del que era su jefe de gabinete hasta hace dos días, el que viajaba con moto oficial para sentarse en la misma mesa de investigados por narcotráfico.

El mismo mundo que ha golpeado, a base de tiros con armas de guerra, a agentes del grupo especializado para luchar contra esta tipología de la delincuencia. Hay dos heridas, una física en el cuerpo del tipo que sólo cumplía su trabajo, y la simbólica en el Cuerpo Nacional de Policía, como la sufrió la Guardia Civil en el puerto barbateño. Esa no se olvida, es de las cicatrices que acompañan en la piel para siempre.

Por aire, mar y tierra, debajo de las piedras, están buscando cualquier pista de la que tirar para destapar a quienes están detrás del tiroteo de Isla Mayor en plena noche cerrada (gracias a Dios) en el laberinto de arrozales, canales y caminos estrechos sin retorno. Los primeros pasos de los investigadores sólo han confirmado que están pisando tierra hostil. No son pocas las naves registradas en las que hay huellas de los malos, signo evidente de que es su campo de actuación.

Destierren de estas palabras el propósito de criminalizar a toda una población que se levanta cada mañana en busca de su jornal, pero es innegable que los narcos tienen sus aliados entre la propia sociedad local. Son hombres de paja, los que hacen el trabajo menos vistoso, pero lucrativo. Y si no es así, qué hacía un joven apostado, móvil en mano, durante más de una hora en la misma esquina mientras la Policía Nacional, con sus mejores hombres, operaban en la carretera de Toruño la tarde del pasado lunes. ¿Casualidad? Perdonen mis malos pensamientos.