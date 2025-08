Como si de un juego de regresión se tratase, imagínense que hace una semana nada de lo que usted, querido lector, sabe realmente pasó. No hubo un cabildo histórico, en el más manoseado de los sentidos. No se llenaron todos los espacios habilitados y por ... habilitar en la basílica y en sus aledaños. No hubo un caos organizativo en el arranque de una cita crucial en el devenir de la hermandad, en el que estaba en juego, en un duelo plebiscitario, más que un cambio en la mano que agarre fuerte la célebre vara de las capillas, el admitir o no como nuevo icono de belleza en el ideario cofrade más allá de la fronteras de la ciudad el rostro que emergió de una, a todas luces, fallida intervención.

Nada de eso pasó. Como no ocurrió que un hermano mayor postergara a altas horas de la madrugada el debate a sabiendas de que estaba en el disparadero el epílogo de su mandato, que va a pesar por encima de todo lo hecho, incluso, de lo bueno, que también lo hay, sin duda. Los allí asistentes y quienes lo siguieron por los medios de comunicación no fueron testigos de una lección magistral compartiendo trastos de dos instituciones fiables: el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, sello de garantía y orgullo de la Administración autonómica, y Pedro Manzano, el nombre que ha apaciguado las aguas por San Gil por la profesionalidad que le avala. La ciencia al rescate de la devoción, pues ellos, tras las pertinentes pruebas realizadas sobre la talla han puesto negro sobre blanco cómo está la Virgen. Sus dolencias, sus achaques, sus enfermedades. Nada de esto sucedió. O no hubiera sucedido de no ser por el profesor Arquillo y su hijo. Si me permiten, nada de esto hubiera pasado si las pestañas no hubieran distorsionado el espejo donde se miran muchos ojos macarenos. Nunca antes se había escrito tanto de unos pelos cuya labor es impedir que pase el polvo y proteger el ojo de restos que puedan obstruir la visión para evitar infecciones o heridas. Curiosamente, por esas pestañas se lastimó los ojos de Sevilla. ¿Se imaginan que aquel sábado de junio la Esperanza hubiese vuelto a su encuentro con la misma mirada pero quizás más blanca de tez? Nada de lo contado hubiese pasado, lo que casi es más preocupante que el resultado de las manos de Arquillo. La salud de la Virgen que soporta la fe de la ciudad es débil y la hermandad, desde la actual junta hasta otras que le precedieron, nunca se preocuparon por saber qué le pasaba. Lo triste y grave, al mismo tiempo, es que un error del que siempre habían creído su médico ha dejado en evidencia a muchos. Al final le tenemos que dar las gracias a Arquillo por destapar las vergüenzas de quienes debían velar por la Macarena.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hermandad de la Macarena