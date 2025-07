No todo es oro lo que reluce. Ser la capital de Andalucía, lejos de dibujar un escenario de ventajas, suele producir situaciones laberíntiscas y embrollos del que sólo sale perjudicada la ciudad. A veces, con ejemplos tan ridículos. El último caso de esta particularidad se ... ha puesto de manifiesto en la majestuosa Plaza de España, cuya titularidad comparten entre administraciones, la estatal y la municipal.

Un ofrecimiento la pasada primavera del Ayuntamiento para restaurar un banco de las provincias, que no es de su competencia, fue rechazado por el Gobierno en diez días, asegurando que ellos se encargarían. Lo ocurrido después es lo esperado: tres meses después el banco de Almería presenta la misma fotografía de desperfectos, roturas y dejadez. Aquí cabe aquello de unos por otros, la casa sin barrer. Y todo por los límites de la finca: el edificio es del Gobierno y la plaza del Ayuntamiento.

Este episodio no es más que otra batallita de la contienda abierta entre Sanz y Montero, no confundir con Irene, desde que el primero plantease una entrada para los turistas que permitiese sufragar el coste de la vigilancia y el mantenimiento de la gran obra que legara Aníbal González a Sevilla. Aquello enseguida fue tomado por los socialistas como un plan para privatizar la plaza y de ahí no se bajaron. La siguiente propuesta del alcalde fue hacer de la Plaza de España el gran museo de la ciudad. Y la última, requerir a todos los departamentos de la Administración General del Estado que quiten elementos permanentes que degradan y afean la visión de la monumentalidad de la Plaza de España, como aparcamientos privados, vallas o setos. El Gobierno tiene quince días para actuar. Lo que ocurrirá será algo parecido al banco de Almería.

Las ramas no deberían impedir ver el bosque. Pocos se cuestionan por qué un edificio de la trascendencia patrimonial y artística de la Plaza de España tiene un uso administrativo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias o Extranjería tienen sus oficinas allí. Pues de todos los departamentos y sedes administrativas, sólo tiene cabida en este edificio, que encamina su centenario, por la relevancia institucional el Ejército y la Delegación del Gobierno, por ser la representación del Ejecutivo en la capital de la comunidad andaluza. Todo lo demás tendría que reubicarse en sedes puramente administrativas. Y no pasa nada por asumir una mudanza, como están haciendo los jueces, los fiscales, funcionarios del Prado hasta Palmas Altas. Pero claro no es lo mismo tener «mi despacho» en la Plaza de España que en la isla de la Cartuja.