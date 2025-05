Aunque las mentes verdiblancas sólo estén enfocadas en una ciudad de nombre impronunciable, la última edición de la final de la Copa del Rey, de color blaugrana, y el conciertazo de Manuel Carrasco en el estadio de la Cartuja han dibujado de nuevo el entorno ... del coliseo sevillano como una ratonera de la que no se puede salir hasta haber ingerido varias horas de atascos. Es como si del día de la marmota se tratase. A alguno le entra el tembleque en las piernas de pensar lo que le espera las dos próximas temporadas. Y después vendrán los de Nervión.

Ahí va el decálogo del Plan Cartuja Verde para los aficionados de Heliópolis, que en poco más de tres meses tendrán que enfrentarse a sus primeros demonios al pisar esta zona de la ciudad. El primero es de fácil cumplimiento. No hay que ser agonías y pretender llegar con el coche hasta las mismas puertas del estadio porque a la salida tendrá usted que esperar más que Tom Hanks con Wilson. Pregúntele a los que vieron buena idea recoger a sus familiares en la última rotonda el día de Manuel Carrasco, todos estacionados de mala manera y provocando un caos de difícil solución, que afectó directamente a los servicios públicos.

Por cierto, Tussam, que era gratis, funcionó pero esta vez los coches privados obstaculizaron el plan de evacuación de tráfico. Por eso, ahí va el segundo consejo: a la Cartuja se puede llegar en autobús. Y en Cercanías. Lo anunció Curry Toscano. Ahí tienen el tercer verdeconsejo. El cuarto también mira a la Subdelegación. En la Cartuja hay grandes avenidas para que el autobús del Betis llegue sin necesidad de tanta valla y más lejos no puede estar el hotel de concentración. Siguiendo con el tráfico, llegamos al quinto: la isla de la Cartuja no sólo tiene un puente para salir. Además del Alamillo, está la Barqueta, la pasarela de Torneo o el puente del Cachorro (que no está en el Coliseo).

El sexto es para los más madrugadores. No esperen encontrar un Avelino, Huracán o Cástulo, más allá de los Carlos y José y otros 'food trucks', poco más hay para la previa. Hablando de previa, dejo el séptimo: en la Cartuja no hay calle Tajo pero hay dos vías que ganan fuerza para reunir a los más radicales en torno a la botellona. Tienen nombres futboleros: Torricelli y Papin. No confundir con un físico italiano y otro francés.

A un decálogo verde no le puede faltar la medida sostenible (el octavo). Los vecinos del Centro pueden seguir la ruta San Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Y para la salida, dos recomendaciones en una por su carácter imprescindible: usen linternas y no lleven chanclas, pues hay losetas asesinas y el carajazo está asegurado. El último, pero no menos importante, el económico: si el PCT Cartuja abre sus vallas, se podrá ahorrar los diez euros del parking en la Bancada de la Expo.