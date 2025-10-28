Casi cinco millones de euros, cuatro de los cuales procedían de las arcas de Bruselas. Corría el mes de enero de 2019 cuando Juan Espadas, entonces alcalde de Sevilla, y parte de su equipo presentaban un proyecto que cambiaría la vida de la isla de ... la Cartuja, donde actualmente unas treinta mil personas trabajan o estudian. En octubre de 2022 fue inaugurado este nuevo espacio urbano en la calle Marie Curie, a la espalda de la Facultad de Comunicación de la Hispalense. La idea era que se replicara en otras zonas de la capital y otros puntos de España. Pero si tres años después se llevara a cabo una encuesta entre los que pisan a diario este distrito científico, tecnológico y universitario, pocos, o muy pocos, sabrían de su ubicación, uso o validez. Y si ya extendiéramos la pregunta al resto de la ciudad...

Las caminatas desde donde dejas el coche hasta el estadio de la Cartuja durante el destierro verdiblanco permiten conocer más al detalle todo lo que encierra el Sevilla TechPark, como hay que llamarlo ahora, y en una de esas te chocas con un mamotreto —porque no sólo lo construyen en la avenida de la Palmera— cuya duda sobre utilidad te asalta. ¿Y esto qué es? Lo miras, lo analizas, le das una vuelta y otra sobre los mismos pasos y sólo se te ocurre rebautizarlo como Cartuja Panat. Después sólo te ronda la cabeza los millones tirados en un proyecto destinado a rebajar algunos grados del termómetro cuando Lorenzo pega fuerte en la ciudad. Como aquel que se levantó en la Cruz Roja y tampoco sirve para nada. Con la excusa de querer recuperar el «espíritu» de los trabajos de la Expo 92 no todo vale.

Pero siempre hay genios capaces de todo y mentes ingenuas que lo aceptan, como pagan con el dinero de otro. Pero por aquí, por la Cartuja, debe haber más de uno, a la vista de los inventos que se trae entre manos, partido sí y partido no, con el plan de movilidad de cara a los encuentros del Betis en su casa —de alquiler—. Hoy sí abro las vallas del recinto del Parque Científico y Tecnológico, hoy no, como el que deshoja una margarita. El resultado es evidente: cada día es más difícil aparcar y salir del laberinto en el que han querido convertir todo el entorno de la Cartuja. Pensar que aglutinando a todos los vehículos en una o dos filas de entrada o salida es la mejor manera de desarrollar el dispositivo de tráfico para el Betis sólo está al alcance de quienes piensan que cuando el termómetro marca cuarenta grados los sevillanos se van a poner en la calle, bajo una estructura, a confiar en que funcione el aspersor de agua. Mejor, dame un árbol, y llámame tonto. Y sobre todo, si abres las vallas de la Cartuja, antes nos vamos.