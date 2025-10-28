Suscríbete a
Las caminatas desde donde dejas el coche hasta el estadio durante el destierro verdiblanco permiten conocer todo lo que encierra el Sevilla TechPark

Jesús Díaz

Casi cinco millones de euros, cuatro de los cuales procedían de las arcas de Bruselas. Corría el mes de enero de 2019 cuando Juan Espadas, entonces alcalde de Sevilla, y parte de su equipo presentaban un proyecto que cambiaría la vida de la isla de ... la Cartuja, donde actualmente unas treinta mil personas trabajan o estudian. En octubre de 2022 fue inaugurado este nuevo espacio urbano en la calle Marie Curie, a la espalda de la Facultad de Comunicación de la Hispalense. La idea era que se replicara en otras zonas de la capital y otros puntos de España. Pero si tres años después se llevara a cabo una encuesta entre los que pisan a diario este distrito científico, tecnológico y universitario, pocos, o muy pocos, sabrían de su ubicación, uso o validez. Y si ya extendiéramos la pregunta al resto de la ciudad...

