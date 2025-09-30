Parece que se aproxima la hora en la que los sevillanos puedan redescubrir tras más de dos décadas de abandono y una buena dosis de desidia administrativa, no hay que pasarlo por alto, parte de la historia de la ciudad, la que recuerda sus episodios ... más brillantes. Aunque, como en tantas ocasiones, Sevilla ha perdido una oportunidad de acometer la recuperación de la estampa más fidedigna de las Reales Atarazanas. Lo que llega está desvirtuado, a medias, tarde y a medias.

Hoy es día del pavoneo político para sacar pecho de un asunto que ha pasado por las manos de más de un presidente autonómico y de muchos más consejeros de Cultura. Sin obviar que la rehabilitación, no recuperación, de los viejos astilleros sale adelante porque apareció en escena el actor de siempre, Cajasol. En los retóricos discursos de los políticos para referirse a este enclave monumental de la ciudad retumban lemas tan rimbombantes como que las paredes del recinto medieval hablan por sí solas sobre la historia que las soportan. Quizás, con esas palabras se busca desviar la atención sobre el hecho de que las Atarazanas de Vázquez Consuegra no vayan a permitir al sevillano, al visitante, contemplar la que los expertos llaman la 'catedral civil' de Sevilla en todo su esplendor, pues tus ojos apreciarán la cota origina del recinto medieval que inauguró en 1252 por el rey Alfonso X. Hay paños y vestigios que han quedado mudos.

Un proyecto que debió nacer y desarrollarse con todos los actores (administraciones, mecenas, conservacionistas y arquitectos) implicados sin dejar un resquicio a las dudas, pronto llenaban la mesa de desavenencias. Hasta el punto de invitar a la comida a un protagonista inesperado, la Justicia, por cuyas manos han pasado demasiadas decisiones sobre el devenir de una de las manzanas con más peso en el pasado de la ciudad: muralla almohade, astillero medieval, apostadero de la Carrera de Indias y Maestranza de Artillería.

Asumiendo todos los vaivenes del proyecto y el sello del arquitecto para los años venideros en el continente, hay que poner la mirada al frente y preguntarse qué va a ser de las Reales Atarazanas, qué contenido podrá vender la ciudad en la carrera turística frente a otras capitales. La relación con América es lo que llena el discurso de los que tienen que decidir sobre el mañana del futuro del gran centro cultural de Sevilla, pero en qué se traduce esa idea etérea. Al menos, hay que respirar, se entierra la descabellada idea del que fuera consejero de Bernal de un museo de arte contemporáneo, como si el de la Cartuja no fuese suficiente. La incógnita que resta por desvelar es crucial para que no sea un mero contenedor sin contenido.