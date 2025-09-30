Suscríbete a
Atarazanas mudas

Asumiendo todos los vaivenes del proyecto y el sello del arquitecto para los años venideros, hay que preguntarse qué va a ser del viejo astillero

Jesús Díaz

Jesús Díaz

Parece que se aproxima la hora en la que los sevillanos puedan redescubrir tras más de dos décadas de abandono y una buena dosis de desidia administrativa, no hay que pasarlo por alto, parte de la historia de la ciudad, la que recuerda sus episodios ... más brillantes. Aunque, como en tantas ocasiones, Sevilla ha perdido una oportunidad de acometer la recuperación de la estampa más fidedigna de las Reales Atarazanas. Lo que llega está desvirtuado, a medias, tarde y a medias.

