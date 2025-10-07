El proyecto vital de cualquier persona pasa de forma irremediable por una vivienda, por la construcción de su propio hogar, sea cual sea la fórmula económica elegida para dicha operación. En esta máxima poca discusión cabe. Sin embargo, muchas generaciones se dan de bruces una ... y otra vez con la realidad, con la inaccesible realidad.

Este miércoles en estas páginas la compañera Cristina Rubio expone el panorama de la vivienda en régimen de alquiler en la ciudad de Sevilla, que vio cómo el mes de septiembre recién cumplido ha batido las marcas históricas de precios en muchos de los barrios y distritos de la capital. Si supiéramos a ciencia cierta de que la barrera se fuera a establecer ahí, en esos umbrales, durante meses o años, pues uno asumiría con resignación que éstas son las reglas de juego. Pero las perspectivas auguran una senda alcista o lo que es lo mismo: habrá que pagar, y casi siempre por menos. Un ejemplo, donde menos han subido los precios en el último año es en la zona de Sevilla Este, sólo un cinco por ciento. Podría parecer poco si no fuera porque esto es un incesante grifo que no cierra. Así, en las zonas próximas al Palacio de Congresos el alquiler de un piso de unos 60 metros cuadrados, con una única habitación, supera los 700 euros mensuales de renta.

Se suele tomar como referencia para que el coste de una vivienda, ya sea arrendada o en propiedad, sea asumible por una persona un treinta por ciento del sueldo. En la capital el salario medio ronda los 22.000 euros al año según los últimos registros. Una única persona tendría que destinar casi el cuarenta por ciento de su nómina a la renta, sólo a la renta. El panorama invita poco al optimismo, salvo que se tomen soluciones para mañana mejor que para pasado mañana. Hay que ensanchar la bolsa de la oferta para que la demanda no devore cualquier precio, por alto que sea. Vamos como alimañas al acecho de las escasas presas que hay en el mercado. Y mientras se paguen esos números, seguirán creciendo. Tampoco esta máxima cabe discusión. Una solución para incrementar el fondo de armario en materia de vivienda requiere de altura de miras, nunca mejor dicho.

Uno, cuando ve promoción tras promoción de nueva factura, se pregunta por qué somos tan rácanos a la hora de proyectar la alzada de los bloques de pisos. Qué problema hay en construir diez o veinte plantas en los nuevos barrios que poco o nada rompen el 'skyline' de la ciudad histórica. Es patente que el mismo suelo puede ofrecer el doble de soluciones habitacionales. No se propone en estas líneas la descubrir la fórmula de la Coca-Cola, sólo hay que ver lo que se hace en otras latitudes de este país.