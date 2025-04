En puridad, la noticia -lo que interrumpe el decurso normal de los acontecimientos- no es que el Congreso de los Diputados haya aprobado la llamada 'Ley Trans' porque eso se daba por descontado, sino que la exvicepresidente Carmen Calvo se haya abstenido. Ya lo hizo ... en la primera lectura de esta norma y lo ha vuelto a hacer: no está dispuesta a avalar con su voto tal disposición legal que hace agua por muchos sitios aunque la euforia del momento les impida verlos como el entusiasmo por la aprobación del bodrio de la Ley del 'sólo sí es sí' les imposibilitó ver el coladero -la expresión no es metafórica, como deduce el lector avisado- en que acabaron convertidas las buenas intenciones plasmadas con una chapucera técnica legislativa. Démosle tiempo.

O mejor, no se lo demos. Porque esta ley va a dejar huella en los cuerpos de muchas víctimas de esta ligereza con que se han abrazado los postulados más extremos en tramos de edad en los que no está afianzada la madurez psicológica. Pediatras a los que tengo por muy reputados y que me inspiran toda confianza, así como psiquiatras infantiles se llevan las manos a la cabeza con la responsabilidad depositada alegremente en chavales que requerirían, por mera prudencia, de un seguimiento y acompañamiento por profesionales de Salud Mental para discriminar los auténticos casos de disforia de género -que los hay y nadie va a refutar el sufrimiento que viven los jóvenes y sus familias, antes al contrario, son merecedores de respeto y apoyo- de un difuso contagio social y moda en momentos en los que el individuo está construyendo su identidad, por supuesto también la de género. Pero nuestros legisladores han decidido prescindir de esa elemental prudencia para adentrarse en el pantanoso terreno de los «efectos indeseados» y han decidido que merece la pena correr el riesgo. No ellos, sino los chicos y las chicas que van a sufrir en sus carnes el desarrollo normativo. Esta ley hubiera requerido de una aproximación mucho más cautelosa, presidida por el principio de no causar daños irreversibles. Empezando por escuchar a todas las partes, entre las que la opinión fundamentada y rigurosa de los médicos y psiquiatras tendría que haber presidido cualquier decisión. Noticias Relacionadas CARDO MÁXIMO Orgullo nazareno Javier Rubio

cardo máximo Mirabalcones Javier Rubio Lejos de eso, el Parlamento nacional es hoy por hoy una trinchera ante la que se alinean dos bandos cuyo comportamiento se conoce a priori. Por eso es tan llamativo que alguien que no se alinea con los postulados en los que está su partido opte por abstenerse y hacer evidente su desaprobación. Por eso es noticia Carmen Calvo. Porque en las Cortes españolas hace mucho que se dejó de votar en conciencia para hacerlo en función de los intereses de la cúpula del partido que pone y quita candidatos de las listas. Hace sólo unas décadas se hablaba de la libertad de voto cuando llegaban asuntos tan controvertidos y tan vidriosos como el aborto. Hoy, que Calvo sea noticia da la medida del retroceso de nuestra calidad democrática.

