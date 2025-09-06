Suscríbete a
Trascendencia o efectismo

Esto de los bordados pakistaníes no deja de ser como el 'autotune': Omar Montes tiene ya más éxito que Joaquín Sabina

Javier Macías

La guerra del arte sacro ha puesto ante el espejo a las cofradías. La competencia del Aliexpress pakistaní puede hacer saltar por los aires al gremio centenario de los artesanos. Tiran los precios porque lo que ofrecen los asiáticos son copias malas, de nula calidad, ... un ‘made in China’ con mano de obra barata y unas condiciones laborales que presumimos vergonzosas. Pero la pela es la pela y hay hermandades que encargan a estos talleres o aceptan donaciones a sabiendas de su procedencia por el efectismo a primera vista. Y esto es más antiguo que el hilo negro, nunca mejor dicho, porque aquí todos sabemos que hay algunas que han apostado por la vía fácil: palio de recortes, muñecos en el paso como figuras secundarias -a veces hasta titulares- y un pedazo de olivo detrás al que casi se le rinde más culto que al Cristo.

