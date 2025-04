Los debates de esta nueva generación de políticos van del 'mopongo' al 'me gusta la fruta'. Viven en una eterna pugna por el eslogan más facilón para que se viralice cuanto antes en las redes sociales, que son el nuevo parlamento de esta nueva casta ... de representantes públicos que nos sonrojan cada día. Toda una vicepresidenta primera del Gobierno ha puesto en duda el principio democrático de la presunción de inocencia, bajándose luego del burro en el que va montada habitualmente cuando la han llamado al orden desde dentro, admitiendo el error tres días después.

El desbarre en el que anda sumida la política tiene un arquetipo creado ex profeso por Sánchez para agitar el avispero como es Óscar Puente. El exalcalde de Valladolid ha llegado para ajustar cuentas y servir de perro de presa del Gobierno contra la derecha para calentar a las masas. Las propias y las ajenas. Su prepotente actuación en la fallida investidura de Feijóo le colocó en la primera fila de esa guardia pretoriana del presidente, y desde entonces actúa como vocero extraoficial del sanchismo convirtiendo su perfil de Twitter en la máquina perfecta de generar gresca.

Ahí es imbatible. Sencillamente es el mejor en lo suyo, hasta el punto de que uno puede llegar a pensar que en cualquier momento este perdonavidas es capaz de llegar a las manos con quien se le ponga por delante. Sublima el nivel de bravuconería hasta niveles que hemos podido observar en otros países en los que la diplomacia brilla por su ausencia.

Y es ésta la razón fundamental por la que el alcalde de Sevilla se ha equivocado. Ha bajado al barro en el que Puente coloca a diario el escenario para entablar un conflicto directo que le sobra. A Sanz no le hace falta remarcar ante los sevillanos que el Gobierno central castiga a la cuarta ciudad de España tras haber cambiado de color el Ayuntamiento. Es una evidencia tangible que todo el que tiene ojos (y coche) lo observa en el nivel de desarrollo de las infraestructuras. Y en el dato que, como siempre, mata al relato.

Sanz se pasó de rosca al redactar una carta en catalán. No en aprovechar un viaje a Madrid para acudir al Ministerio y registrar una misiva personalmente, sino en la forma en la que lo hizo. Porque rebajarse a la vileza y a la falta de señorío con la que actúa Óscar Puente supone perder el sitio en un contexto en el que el ministro es invencible. Y uno jamás puede moverse ni un milímetro de la elegancia y la mesura que debe exigírsele a un mandatario público, más aún cuando tiene la razón de su lado.

Hay que tener la cabeza muy fría y un nivel de moderación modélico para no perturbarse ante el insulto. Porque el ministro llamó «ese señor impresentable» al alcalde de la capital de Andalucía como excusa populista para disimular su negativa a mantener una reunión en la que la verdad le va a producir auténtico bochorno. Pero aquí las líneas rojas ya no existen. No hay terreno para la cortesía. Ya todo es tierra quemada.