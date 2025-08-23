Suscríbete a
Patrimonio ha puesto todas las trabas imaginables para poner sombras en la Avenida. Y de ahí esta aberración urbanística, que además llega tarde

Las sombras de la Avenida han llegado tarde. Y encima mal. Ya ocurrió con los toldos del Paseo de Marqués de Contadero. El resultado es más que cuestionable, los grandes soportes de hormigón son una aberración estética, y su colocación supone añadir más obstáculos a ... la ya de por sí intransitable Avenida. Allí, mientras intentas sortear los veladores, al mantero, al que canta boleros o baila por bulerías con público rodeándolo, corres el grave riesgo de desnucarte al tropezar con las losetas levantadas por una mala elección del pavimento desde hace años. Esto ha obligado a que le echen una capa de alquitrán horrible -pero necesario por seguridad- mientras se acomete la reurbanización. Puede ocurrir que, si no tienes que esquivar al tranvía, te acabe llevando por delante un 'rider' de Glovo o un patinete que circula por un carril bus con prioridad peatonal. A esta carrera de salto de obstáculos se le unen los postes cutres que se han puesto. Sombra sí, pero no así.

