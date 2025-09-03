Suscríbete a
La enajenación bética con Antonio es directamente proporcional a la del astroa del fútbol por esta ciudad

Javier Macías

Sevilla tiene un valor intangible. No hay jeque, ni ruso bañado en petrodólares, que rivalice con la seducción casi mística de esta ciudad conquistadora. ¿Cuál es el magnetismo que los vuelve locos? Su embrujo es espiritual, sensorial, casi carnal. Aquí sublimamos el tópico, lo exageramos ... en una hipérbole que nos caricaturiza como la capital de la alegría, que siempre es dual. Va por barrios. Ahora sale el sol por esta vera del río, como antes lo hacía por la otra orilla.

0
