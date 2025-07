Los historiadores del Arte explican que las imágenes de candelero estaban consideradas como de arte menor, meros objetos para el uso litúrgico. Fue a partir del siglo XX, con la revalorización del Barroco y de la escultura policromada, cuando las dolorosas empezaron a ser vistas ... como expresiones artísticas de un grandísimo valor. Es por ello por lo que la mayoría de las Vírgenes han sufrido multitud de cambios a lo largo de la historia, ya que no se ha respetado su concepción original y se han adaptado a los gustos de cada época. La Macarena, como gran icono mariano universal, no sólo no se ha librado de estas mutaciones sino que ha sido retocada de forma constante... hasta hace apenas mes y medio.

La hermandad encargó a Arquillo una intervención que, como ocurrió hace 13 años, que cruzó la línea roja marcada en los criterios de restauración actuales. En 2012, la Virgen apareció con un brillo anómalo en el rostro que se fue desvirtuando con el paso de los años y ennegreciendo su rostro. Pero la imagen seguía siendo reconocible y, sobre todo, entonces las redes sociales no estaban tan asentadas como ahora. Como la restauración que le practicó en 1978. Ahora sabemos, gracias al informe del IAPH, que las labores de mantenimiento de la Macarena han sido erróneas desde hace casi 50 años. Arquillo es uno de los padres de la restauración moderna. Todos, o casi todos, han sido discípulos suyos. Pero sus formas se quedaron obsoletas desde el momento en que se negó a que sus actuaciones fueran supervisadas por una comisión de expertos. La junta de gobierno tragó con ello y fue ese su primer gran error: haberle dado las llaves a un profesional que, por mucho prestigio que tuviera, no se rige por los criterios actuales. El segundo fue recepcionar la Virgen con la expresión completamente cambiada y reponerla al culto. Y, el tercero, no dar ningún tipo de información cuando la polémica trascendió a nivel nacional e internacional. En el cabildo del martes se dieron las explicaciones que debieron haber ofrecido el fin de semana que reapereció la Virgen. Y fueron José Luis Gómez Villa, jefe de Intervención del IAPH, y el propio Pedro Manzano posteriormente, quienes salvaron la restauración (y quién sabe si hasta la hermandad). Porque fueron transparentes, se alejaron del clásico corporativismo y señalaron que la talla tenía patologías que Arquillo no vio e incluso otras producidas por actuaciones fallidas a lo largo de casi medio siglo. Pero fue en el turno de preguntas cuando Gómez Villa y Manzano fueron rotundos. Al ser preguntados por si se podría demorar la restauración, dijeron que sus parámetros técnicos «no tienen nada que ver con los políticos» pero que, si la Virgen se presentaba así en el besamanos o el paso en la Madrugada, correría el riesgo de que, como ocurría antiguamente, su modificación acabaría consolidándose y siendo «tan legítima» como el rostro que tenía hasta hace dos meses. Eso convenció a la mayoría. Fue la salvación de la Macarena.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hermandad de la Macarena