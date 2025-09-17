Suscríbete a
La ruta del folículo

Estambul, además de puente entre Europa y Asia, es la nueva Jerusalén de los calvos. La tierra prometida

Javier Macías

Javier Macías

El coro de plañideras ya está agitando el pañuelo. En Sevilla tenemos la admirable habilidad de buscar al demonio detrás de las buenas noticias. La nueva moda hispalense es la tirria al guiri. Más allá de los efectos nocivos de los pisos turísticos y la ... progresiva pérdida de identidad de los bares y comercios tradicionales, a los sevillanos se nos olvida que, no sólo es el primer motor económico de la ciudad, sino que todos somos turistas en algún momento. Que nos trabajamos muy habitualmente el trolley por los adoquines romanos y que, como ellos aquí con la Giralda, nosotros nos hacemos selfies con la Torre Eiffel y el Empire State. Es cuanto menos curioso observar que, como un reloj suizo, al anunciar una nueva conexión aérea, saltan hordas de indignados turismofóbicos lamentándose de la invasión sin reparar en que esos vuelos los acabamos utilizando nosotros. Sí, los que tenemos pedigrí de aquí.

