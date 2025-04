Ha existido desde hace siglos un ánimo de control por parte del poder civil y eclesiástico sobre la Semana Santa. El segundo lo logró y ha metido en el redil a todas las cofradías. Pero esta fiesta, que nunca fue anárquica, en los últimos años ... ha perdido gran parte de su componente popular para estar cada vez más encorsetada dentro de unas normas que impone la autoridad civil, porque así lo han requerido los tiempos. Y porque nos lo hemos merecido. Lo sucedido hace justo 25 años no fue más que la consumación de que la deriva de esta celebración estaba tomando un camino cada vez más alejado de su propia idiosincrasia. El mal ambiente, unido al incremento cuantitativo del público y los cortejos han determinado una realidad que ya no tiene vuelta atrás. Es una pescadilla que se muerde la cola porque a la masa -en su acepción más peyorativa- cada vez más mayoritaria se le ha unido la multiplicación de los cortejos, que han estallado las costuras de la propia organización. Y es aquí, en la espera tediosa de una cofradía, cuando el público que no tiene en su ADN las normas básicas del civismo que impone Sevilla para la bulla se relaja y llega el problema.

Para ello se creó el Cecop, como una entidad en la que todas las fuerzas de seguridad y emergencias estuvieran coordinadas para velar por su buen funcionamiento. Sin embargo, el propio Cecop comenzó a asumir una serie de medidas que buscaban ya un control total sobre el público, aforando calles hasta vaciarlas, colocando vallas en todos los puntos masificados, impidiendo la normal movilidad y creando espacios VIP fuera de la Carrera Oficial. Los tentáculos del Cecop comenzaron a alcanzar a las propias hermandades que, por un lado, vieron satisfechas sus demandas de una mayor atención en cuanto a las medidas de seguridad de los cortejos. Pero también perdieron autonomía, como por ejemplo a la hora de decidir los recorridos y horarios, ahora supeditados a la aprobación de este organismo, o de elegir la fecha de regreso en caso de quedar refugiadas. Sin embargo, nada ha evidenciado más este intento de control que el hecho de que la Policía Local y la Nacional hayan solicitado al Consejo de Cofradías que las hermandades informen con «la mayor antelación» de sus decisiones en caso de salir o suspender las estaciones de penitencia. Básicamente, eso es una petición subliminal para que todas acaben emulando el modelo que patentó el año pasado el Cristo de Burgos, decidiendo varias horas antes. El Cecop, ni la Policía Nacional, ni la Local, ni el alcalde, ni la Subdelegación del Gobierno tienen derecho alguno a presionar a las cofradías, que son soberanas en cuanto a su determinación, y en el momento de tomarla, siempre y cuando no afecte al resto de hermandades. El papel del Cecop es velar por la seguridad y hacer cumplir las normas, sin pasarlas por alto como con las sillitas en los cruces, que no se multan pese a las advertencias. Y no decirles a las hermandades lo que tienen que hacer.

