Treinta años han tardado en volver a Europa. El Nottingham Forest, aquel equipo inglés que ganó dos Copas de Europa consecutivas, llevaba décadas vagando en la medianía de los campos ingleses hasta que han regresado a la élite. El reestreno ha sido aquí, adonde llegaron ... 3.500 aficionados. Sólo hay que entrar en las redes sociales para comprobar el impacto que les ha causado Sevilla a estos hinchas en un viaje del que todos coinciden que se quedará guardado en su memoria: la Plaza de España, la Giralda, el río, el clima, la luz, la amabilidad y la acogida, el estadio, el ambiente, la cerveza... La experiencia emocionante e imborrable que se llevan la han compartido en lo que es un catálogo involuntario de promoción turística. Algunos han vivido una odisea carísima que les ha merecido la pena. Comentaba uno de ellos una anécdota que había vivido tras varias escalas y haber dormido en un aeropuerto. Al llegar a Sevilla, a apenas dos horas del comienzo del partido, pidió que le llevaran «al estadio del Betis». Cuenta el aficionado del Forest que el conductor se equivocó de estadio, porque lo llevó al Villamarín. Luego pudo llegar a tiempo a la Cartuja, donde vio empatar a su equipo en el debut europeo.

Leyendo la ristra de mensajes que pusieron en 'X', nos reafirma que Sevilla es una ciudad capaz de conquistar también a través del fútbol. Que hemos nacido y habitamos un lugar que hay que compartir, porque es patrimonio mundial. Ha coincidido este partido con una fecha simbólica: justo en la semana en que se celebra el Día Mundial del Turismo. La capital de Andalucía es una potencia internacional de primer nivel. Ya no sólo se sostiene en la Feria o la Semana Santa, o como reclamo monumental del Alcázar y la Catedral. Sevilla juega en la Champions de los grandes conciertos, de una agenda cultural imponente, del deporte de élite, de los congresos, de la gastronomía y del ambiente.

Y tiene que hacerlo con equilibrio, con un orden con el que se normalice la convivencia y no conlleve el éxodo. Estos días se ha hecho viral la propuesta de un sevillano que sugiere que el barrio de Santa Cruz deje de llamarse 'barrio'. «Lo de Santa Cruz puede quedarse pero lo de barrio... ya igual no. Porque un barrio es donde hay una frutería, una carnicería, donde hay bares con el suelo de mugre, donde hay dos viejos peleándose porque uno es pro y el otro es anti Lopera...», decía. Y es ahí donde está el límite que hay que regular y proteger las zonas más frágiles. Garantizar la vida de los vecinos. Ese es el reto: estabilizar la balanza entre la Sevilla que recibe y la que resiste. Que los turistas descubran la ciudad sin que los sevillanos la pierdan.

Al final, estos 3.500 guiris vinieron desde el bosque de Sherwood a descubrir que hay un lugar en el mundo donde la vida se saborea en sus calles y monumentos. Una ciudad que no necesita buscar turistas porque son los turistas quienes la buscan. Y siempre acaban enamorados. Hasta Robin Hood.