Robin Hood se enamora de Sevilla

Sólo hay que entrar en las redes sociales para comprobar el impacto que les ha causado Sevilla a estos hinchas del Nottingham Forest

Javier Macías

Javier Macías

Treinta años han tardado en volver a Europa. El Nottingham Forest, aquel equipo inglés que ganó dos Copas de Europa consecutivas, llevaba décadas vagando en la medianía de los campos ingleses hasta que han regresado a la élite. El reestreno ha sido aquí, adonde llegaron ... 3.500 aficionados. Sólo hay que entrar en las redes sociales para comprobar el impacto que les ha causado Sevilla a estos hinchas en un viaje del que todos coinciden que se quedará guardado en su memoria: la Plaza de España, la Giralda, el río, el clima, la luz, la amabilidad y la acogida, el estadio, el ambiente, la cerveza... La experiencia emocionante e imborrable que se llevan la han compartido en lo que es un catálogo involuntario de promoción turística. Algunos han vivido una odisea carísima que les ha merecido la pena. Comentaba uno de ellos una anécdota que había vivido tras varias escalas y haber dormido en un aeropuerto. Al llegar a Sevilla, a apenas dos horas del comienzo del partido, pidió que le llevaran «al estadio del Betis». Cuenta el aficionado del Forest que el conductor se equivocó de estadio, porque lo llevó al Villamarín. Luego pudo llegar a tiempo a la Cartuja, donde vio empatar a su equipo en el debut europeo.

