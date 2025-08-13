Suscríbete a
Es la devoción más pura de la ciudad, la más callada porque está fuera del folklore, la sofisticación y los artificios que envuelven a la Semana Santa

Javier Macías

Javier Macías

En Sudamérica hay un azulejo de la Virgen al que rezaba una familia española de colonos cuya fe a la patrona se fue legando de generación en generación hasta hoy. Los herederos de esta fe centenaria regresan cada 15 de agosto a la misma esquina ... de la calle Alemanes. Guardan la interminable cola de su besamanos bajo el fuego abrasador de agosto. Hay otras familias que esta noche parten de Albaida, que llegan caminando hasta la Puerta de los Palos. Y de Santiponce, El Viso, Mairena del Alcor, Alcalá, Benacazón, Dos Hermanas... Una procesión invisible que no se retransmite. Es la devoción más pura de la ciudad, la más callada porque está fuera del folklore, la sofisticación y los artificios que envuelven a la Semana Santa.

