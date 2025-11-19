No tiene buena fama el estadio de la Cartuja. Aquí en Sevilla llevamos años quejándonos de sus accesos pero, sobre todo, de su falta de actividad. Ahora que la tiene, más que cualquier otro de España -incluido el Bernabéu-, llueven desde Madrid los comentarios que ... buscan desacreditar este inmenso coliseo como gran sede del fútbol en nuestro país. Cada vez que allí se celebra cualquier evento de relevancia internacional, hay quejas hiperbólicas sobre sus condiciones. En 2021, cuando la Selección jugó aquí los tres partidos de la fase de liguilla de la Eurocopa marcada por el Covid, y se celebró un Portugal-Bélgica de las eliminatorias, el césped y el calor fueron objeto de densos debates en los medios de la capital.

Hay cierta aversión, que se ha puesto de manifiesto esta semana con la media entrada que registró la Cartuja en el partido del pasado martes contra Turquía. Fueron algo más de 30.800 personas, una cifra que llenaría cualquier estadio de España pero que aquí, dada la capacidad (70.000 desde la ampliación), se quedó escasa y dio imagen de frialdad. Sin embargo, en lugar de preguntarse si no tuvo algo que ver el hecho de que la Selección venía clasificada virtualmente, entre semana, con el grueso de entradas a 70 euros, y sin las grandes estrellas como Lamine Yamal, Rodri o Pedri; hubo titulares que calificaban lo ocurrido como 'pinchazo de Sevilla'. Nadie se preguntó tampoco sobre el porqué de la desafección que hay en nuestro país con la Selección más allá de las fases finales de los torneos, como Mundial y Eurocopa. De por qué gran parte de sus jugadores juegan en ligas extranjeras y apenas los conocemos. De cómo en España convertimos un acontecimiento histórico como la primera estrella en el pecho del equipo femenino en una polémica ideológica en torno al impresentable beso de Rubiales a Jenny Hermoso, opacando absolutamente la gran victoria.

Hay quien dice que la solución es llevar estos partidos a ciudades con estadios más pequeños, quizá en sitios como Gijón o Zaragoza, donde llevan demasiado tiempo sin ver fútbol de élite. Pero la pregunta que se hacen en Madrid no va por ahí, sino por el hecho de que Sevilla se está convirtiendo en sede oficiosa de la Selección. Ocho de los últimos 20 partidos en casa se han jugado aquí. Y quizá eso escueza un poco desde la perspectiva capitalina. A lo mejor habría que haber llevado este partido, el más importante de la fase de clasificación a priori, al Wanda o al Bernabéu, donde sí se aceptan partidos de la NFL. O mejor, ¿por qué no se preguntan cuándo jugará la Selección en Barcelona? ¿Por qué no San Mamés? Quizá porque allí lo que se llena es un partido entre Euskadi y Palestina, que más para ver fútbol se convirtió en una protesta política.

A la Cartuja le faltan muchas cosas para ser un estadio top en cuanto a sus accesos, como le ocurre a otros como el Metropolitano. Y los sevillanos somos los primeros en fiscalizar los planes de movilidad cuando se celebran grandes eventos. Como también conocemos la capacidad de la ciudad para albergarlos. Hablar de pinchazo en Sevilla con 30.000 personas es demostrar que el relato pesa más que la realidad.