Perro en Bugaboo

La sorpresa llega cuando ella saca del capazo un chihuahua negro, vestido con ropita de Gocco, y se lo coloca en brazos para arrullarlo

Javier Macías

Javier Macías

La playa es el escaparate de lo que somos. Ya nada es lo que era porque hemos evolucionado en seres sofisticados que ya no vamos al chiringuito a comer espetos de sardinas con un botellín. Ahora vamos al Beach Club, donde nos ofrecen una carta ... gastronómica premium a base de alga wakame y huevos felices con música 'chill out'. Mientras esperamos la llegada de la suerte para que nos atienda el único camarero que está autorizado a apuntar en un móvil la comanda, en la mesa de al lado observamos los tatuajes del grupo musculado que come sin camiseta. Al momento entra por la tablazón sobre la arena una pareja empujando un Bugaboo, el Ferrari de los carros de bebés, a la que le dan mesa al lado nuestra. «Ese es el Camaleón», reconocemos rápidamente los padres con niños pequeños que hicimos no hace tanto el máster para comprar el cochecito.

