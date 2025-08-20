Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

Murphy diseñó la SE-40

Es la autopista del eterno retorno: siempre volvemos al punto de partida, como si la carretera estuviera condenada a no cerrarse nunca

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es la carretera maldita. Si hablamos de infraestructuras, su mal bajío sólo es comparable al del metro. La SE-40 está en lo alto del ránking de las obras del infortunio. La desdicha la lleva arrastrando 30 años. O más bien el despropósito. Nada más ... inaugurar la primera circunvalación para la Expo 92, se demostró que se quedaba corta porque ya estaba colapsada. El Gobierno puso el primer papel del proyecto encima de la mesa, concretamente un 25 de julio de 1995, con la orden de estudio de una nueva autopista que sirviera de conexión de la segunda corona metropolitana. Esta semana han vuelto las máquinas tras seis años de parálisis para comenzar uno de los tramos pendientes: el de Valencina-Salteras. Justo donde hay un yacimiento de la época romana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app