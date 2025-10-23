Siempre he sentido una alta estima política y personal por Antonio Muñoz. En la deriva sectaria que dicta el sanchismo, el exalcalde era una oasis de diplomacia y coherencia, uno de los últimos reductos de este PSOE al que nada más que le quedan las ... siglas para parecerse a aquel partido que, con sus agujeros negros, siempre tuvo claro que por encima de todo estaba el sentido de Estado. Hoy, en aquel páramo moral donde ya no crecen ni las rosas, abducido todo por el personalismo de un líder autocrático que busca romper la convivencia para consolidar su exigua capacidad de mando, Muñoz se nos presenta como un desconocido.

La disciplina de partido es tan necesaria a nivel orgánico como anulatoria para el desarrollo personal de quienes dependen de Ferraz. Y al final, a pocos meses de la elección del candidato a la Alcaldía, puede llegar a ser comprensible que todos pasen por el aro. En esas está Antonio, una rara avis dentro del contexto político actual, que pagó muy caro presentarse a las municipales con el carné socialista. Y, qué duda cabe, en el palomar de la Plaza Nueva hace mucho frío. Porque su actual irrelevancia lo convierte en una figura débil a nivel interno.

Muñoz apenas estuvo año y medio en el gobierno. Supo sustituir a otro regidor que hubiera permanecido con el bastón de mando algún mandato más porque jugó como un equilibrista en una línea intermedia entre la ciudad más conservadora y la progre. Espadas se dio un tiro en el pie, acabó inmolado, y Muñoz quiso jugar con aquel legado tras el abandono de su antecesor, nadie sabe bajo qué expectativas frustradas.

Francamente, en el escaso tiempo que lideró el gobierno local hasta el 28 de mayo de 2023, trazó las líneas de lo que debía ser el crecimiento de la ciudad con cuestiones como el plan de vivienda, el impulso del turismo o el patrimonio, cuyos brotes verdes terminó de sembrar y recoger su rival político. Salvo algunas losas en su gestión que aún arrastra el Ayuntamiento, sobre el DNI de Antonio no pesaba tanto su afiliación que lo acabó llevando a la derrota.

Pero ahora, con un grupo municipal roto, en plena tensión entre las distintas familias del PSOE que ahora ven peligrar la silla, no tiene más remedio que claudicar. Si en campaña se tragó el mordisco electoral que le supuso el rosario de visitas de los ministros que no han vuelto a pisar el Ayuntamiento desde que cambió de color, y hasta un mitin de Sánchez donde el ansiado protagonismo del líder en horas bajas le relegó muy a su pesar, hoy tiene que aceptar el mandato de su jefa de filas.

Montero ha dado orden de trasladar el barro político nacional a todos los estamentos. Y el Salón Colón no iba a ser menos. Hasta una susanista como Sonia Gaya (la 12 en la lista pero la 2 en la práctica de Muñoz) emplea ya el argumentario sanchista como si fuera propio. Mientras, Muñoz deshoja la margarita de cara a liderar la lista para 2027 en la que, ahora mismo, nadie lo descarta. Pero tampoco le respalda.