Muñoz, un desconocido

A pocos meses de la elección del candidato a la Alcaldía, puede llegar a ser comprensible que todos pasen por el aro sanchista

Javier Macías

Javier Macías

Siempre he sentido una alta estima política y personal por Antonio Muñoz. En la deriva sectaria que dicta el sanchismo, el exalcalde era una oasis de diplomacia y coherencia, uno de los últimos reductos de este PSOE al que nada más que le quedan las ... siglas para parecerse a aquel partido que, con sus agujeros negros, siempre tuvo claro que por encima de todo estaba el sentido de Estado. Hoy, en aquel páramo moral donde ya no crecen ni las rosas, abducido todo por el personalismo de un líder autocrático que busca romper la convivencia para consolidar su exigua capacidad de mando, Muñoz se nos presenta como un desconocido.

