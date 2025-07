El Gobierno de Sánchez lleva siete años. En todo ese tiempo no ha habido una sola máquina trabajando en la SE-40, no ha avanzado nada de la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa y no ha ampliado la A-49 ni la ... AP-4 -saturadas de tráfico y de baches-, mientras que el aeropuerto está llegando a su límite de pasajeros. La única obra que ha iniciado, y aún está a medio terminar con un 50% de sobrecoste, es la del puente del Centenario y para que cobraran mordidas, al menos, los Ábalos, Cerdán, Koldo y Herrero (este último es el mismo que enterró los túneles). Y, ahora, para colmo, cada quince días la estación de Santa Justa se bloquea como consecuencia del caos en el que Adif y Renfe han convertido la Alta Velocidad. Dice el ministro tuitero y follonero, que parece ser que ha recuperado el wifi que se le averió en el último atasco del AVE con más de 20.000 viajeros afectados el 1 de julio, que nada de esto es cierto. Que es todo un invento del alcalde de Sevilla, que es un «mentiroso recurrente».

Así, en estos términos tan diplomáticos, el ministro Óscar Puente ha respondido a José Luis Sanz, que el pasado jueves durante un encuentro en el periódico 'Ideal' con los alcaldes de Málaga y Granada criticó la «falta de interlocución» con el Gobierno de España. Sanz lleva dos años mandando cartas a varios ministros solicitándole una reunión para reclamar las inversiones pendientes para su ciudad y ninguno, salvo Marlaska recientemente, se ha dignado a responderle. Entre ellos está el de Transportes, que en una anterior ocasión le insultó llamándole «impresentable» y dejando claro que «jamás» se reuniría con él.

Ayer, Puente reconoció en un tuit -que es el charco donde se revuelca habitualmente- que todo se trata de un castigo al alcalde. Así, tuteándole, escribió: «Te quejas de que no hay nadie que levante el teléfono y te pregunte por las necesidades de Sevilla. Y lo dices sentado junto a la alcaldesa de Granada. Pregúntale si a ella le pasa lo mismo. Y qué ha hecho de distinto para que no le pase. Porque el problema no soy yo. Eres tú».

La expiación a la que el ministro Puente dice someter al alcalde incluye también a Sevilla, que está aislada por el Gobierno porque a los ministros no les cae bien el que manda aquí. El problema es que Sanz lleva dos años y Sánchez siete... y no se ha hecho nada. Quizá tampoco les caía bien Muñoz ni Espadas, alias Periquito el de los palotes, al que le pusieron otro tipo de alfombra roja para las primarias. Dice Puente que a Granada, donde gobierna Marifrán Carazo, no le pasa lo mismo. Parece que no siguió el debate entre los tres grandes alcaldes de Andalucía, porque todos se quejaban de lo mismo.

Este macarra enganchado a 'X', metido a ajusta cuentas de Sánchez, sólo tiene en su currículum haber perdido la Alcaldía de Valladolid, y haber sido el vocero que le hizo de perro durante la investidura fallida de Feijóo. El anterior que tuvo ese papel fue Ábalos. No debe ser casualidad cómo los escoge el presidente.