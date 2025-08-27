Suscríbete a
La matanza de los gansos

Yo querría que algún operario de limpieza municipal, ya sea de plantilla o externalizado, se equivoque y le dé por regar mi calle

Javier Macías

En Sevilla hoy es polémica la muerte de unos gansos en dos parques. La tragedia es tal que la oposición ha mandado a dos concejales a denunciar que, en resumen, el alcalde es un homicida de patos, un exterminador de aves. Las deja morir para ... hacer paté con el que alimentar luego a los turistas con el selecto foie hispalense del parque de María Luisa. La delegada Evelia Rincón se ha desplazado al Tamarguillo y ha clausurado el recinto a la espera de que se resuelva el crimen. Dicen que es el oxígeno por la mala calidad del agua pero las malas lenguas hablan de un gato salvaje, probablemente propiedad de José Luis Sanz, que es como Atila: por donde pasa se caen hasta las ramas.

