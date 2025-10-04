Suscríbete a
Letanías de la Esperanza

Se coló navegando por esa grieta del olvido para recordarnos que hay otro margen en este río de nuestras conciencias que también es Triana

La Esperanza de Triana pasando por la calle Madre amable, en Las Letanías Manuel Gómez
La Esperanza es la rebelión de Sevilla contra sí misma. Es un milagro que ensancha la ciudad hacia todos sus límites: los físicos y los alquímicos. Los del tiempo y el espacio. A la Esperanza le cantan las nanas de su madre Santa Ana al ... salir del Parque. Un villancico de este octubre que lleva el estío último de San Miguel hasta los confines donde siempre es invierno. La Madre purísima que traspasa las murallas intangibles, la que baja por su calle Asunción -que es también su nombre- y proclama con su paso este rincón vecino que jamás pisó. De allí, hasta nuestro destierro como sociedad, el lugar donde afloran las llagas de nuestras vergüenzas, donde nadie mira. Porque no hay mayor oxímoron que arriar el ancla en el yermo donde habita la pobreza después de haber atravesado la tierra fértil de Los Remedios. Con Triana desbordada, en los dos mundos la esperaban, y hasta allí llegó la Esperanza.

