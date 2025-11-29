Nueve mil euros de sobresueldo en Navidad. Súmenle los extras por la Feria, la Semana Santa y el resto del año. Hasta 30 millones tiene que añadirle el Ayuntamiento este 2025 a la masa salarial de la plantilla de la Policía Local. La agenda de ... eventos de Sevilla es insostenible, eso es indiscutible, hay un abuso constante de los servicios públicos en un contexto en el que faltan 500 agentes. Eso lo saben los sindicatos, esas entidades carroñeras que hacen -qué duda cabe- muy bien su trabajo: sangrar sin piedad al patrón para que afloje la guita a base de coacciones y chantajes. La tasa de reposición cero reventó la plantilla y le otorgó un poder a los policías que no deberían tener. Son pocos, y algunos de los que ahora entran tienen encima la posibilidad de bloquear la plaza y marcharse en excedencia a otra ciudad, impidiendo así que se les pueda sustituir. Las jubilaciones superan en número a las nuevas incorporaciones. La situación deja a los distintos gobiernos municipales entre la espada y la pared.

El año pasado, con una procesión magna a la vuelta de la esquina, que suponía unos de los mayores retos a nivel de seguridad a los que se ha enfrentado la ciudad, junto a la cercanía de la Navidad, el Ayuntamiento pagó el impuesto revolucionario. Optó por la tranquilidad ante la amenaza en ciernes de boicotear el gran evento, y duplicó el gasto en productividades respecto al año anterior. Y eso lo apuntaron los sindicatos: al año siguiente, lo mismo.

El alcalde no cuenta con ningún apoyo de la oposición, que sabe que el conflicto con la Policía Local es la herida por la que supuran los gobiernos. Por eso, José Luis Sanz ha hecho lo que tiene que hacer un responsable público: plantarse ante el chantaje. Porque nadie está por encima de la ley, que fija en un máximo la cantidad que se puede destinar para estos sobresueldos que, por otro lado, tensionan por agravio comparativo al resto de la plantilla municipal. El primer edil puso una oferta de máximos encima de la mesa que pisotearon los sindicatos, a los que se les acababa el chollo de los hasta 9.000 euros extras navideños. Y, desde la soledad más absoluta, ha decidido recurrir al único mecanismo posible: activar el plan de emergencias local para obligar a trabajar a los policías a partir del inicio del Plan de Navidad.

Lo que iba a ocurrir lo sabía todo el mundo: los agentes iban a ausentarse. Apenas fueron a trabajar un 33% de los convocados, coaccionados por sus compañeros por esquiroles. El resto se borró del cartel alegando una baja médica. Los sindicatos, y los policías que han secundado esta huelga encubierta, han puesto en riesgo la seguridad de los sevillanos. Bien haría el Ayuntamiento, en bloque (oposición incluida) en abrir una investigación interna y tomar medidas disciplinarias contra la extorsión a la que están llegando. Esto confirma la nula vocación de servicio público de buena parte de la plantilla, a la que la placa y el uniforme le viene demasiado grande.