Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
Sucesos
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Sevilla al día

La extorsión de la Policía

José Luis Sanz ha hecho lo que tiene que hacer un responsable público: plantarse ante el chantaje

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueve mil euros de sobresueldo en Navidad. Súmenle los extras por la Feria, la Semana Santa y el resto del año. Hasta 30 millones tiene que añadirle el Ayuntamiento este 2025 a la masa salarial de la plantilla de la Policía Local. La agenda de ... eventos de Sevilla es insostenible, eso es indiscutible, hay un abuso constante de los servicios públicos en un contexto en el que faltan 500 agentes. Eso lo saben los sindicatos, esas entidades carroñeras que hacen -qué duda cabe- muy bien su trabajo: sangrar sin piedad al patrón para que afloje la guita a base de coacciones y chantajes. La tasa de reposición cero reventó la plantilla y le otorgó un poder a los policías que no deberían tener. Son pocos, y algunos de los que ahora entran tienen encima la posibilidad de bloquear la plaza y marcharse en excedencia a otra ciudad, impidiendo así que se les pueda sustituir. Las jubilaciones superan en número a las nuevas incorporaciones. La situación deja a los distintos gobiernos municipales entre la espada y la pared.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app