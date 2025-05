Nos faltan manos para contar los casos de corrupción que han salpicado a alcaldes del PSOE en Sevilla. La provincia es para el partido un símbolo sobre el que mantiene aún la hegemonía. Nunca en más de cuatro décadas de democracia los socialistas han cedido ... la mayoría del poder municipal por más que en el resto de territorios del país la formación se desangrase, como ocurrió en las últimas municipales de 2023. Está tan instalada la concepción de que es su feudo inexpugnable, como ocurría hasta hace escasos seis años con la Junta de Andalucía, que durante décadas se ha originado una suerte de propiedad sobre lo público que ha desencadenado en todo tipo de irregularidades que casi nunca han terminado dilapidando sus expectativas electorales.

El PSOE en Sevilla ha creado una macroestructura para defender el castillo a base de recurrir a la afiliación en el voto para mantener esa red clientelar que genera miles de empleos vinculados directa o indirectamente a las administraciones que gobierna. Ocurre en la Diputación, que es el gran cementerio de elefantes en el que acaban de asesores todos los alcaldes que han cesado en el cargo... incluso aquellos imputados e inhabilitados por tener una condena en firme. De ahí la importancia de mantener el poder en la mayoría de los municipios: seguir alimentando a la familia que ya no ocupa cargos electos.

Por eso, el caso que ahora se investiga en Albaida del Aljarafe es paradigmático. No deja de ser uno más de cuantos evidencian el chiringuito que el PSOE tiene montado en aquellas localidades que llevan décadas gobernando en la provincia. Por seis votos logró la mayoría absoluta en 2019, y ahora se investiga un posible fraude electoral. Se disparó el voto por correo. Las pruebas que aporta IU, y que un juzgado está investigando, señalan que al menos 20 de estos sufragios corresponden a personas que acabaron posteriormente contratadas en el Ayuntamiento. De los 286 votos por correo, más de 40 tienen idéntica caligrafía y 55 de ellos estaban marcados con una misteriora 'x', lo que induce a afirmar que no sólo se compraron votos a cambio de empleos, sino que hasta se fabricaron cotejando el censo valiéndose también de dos empleados de la oficina de Correos que jugaron un papel fundamental.

Un matrimonio declaró ante el juez que no votó en aquellas elecciones pero que sus sufragios acabaron en las urnas. Hubo, por otro lado, quien trató de convencer al instructor de que la firma que aparecía en la solicitud de su voto por correo era la suya, aunque no supo explicar qué significaba la 'x' que aparecía junto a la rúbrica. Llegó a decir que votó por correo aquel 26 de mayo de 2019, y no presencialmente, a causa del Covid. Esto confirma dos cuestiones esenciales: que hubo tongo y que fue en el laboratorio electoral de Albaida, y no en Wuhan, donde se originó el coronavirus que nos confinó a todos un año después.