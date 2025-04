CUANDO llega la Semana Santa al sevillano le nace la codicia del espacio y el tiempo. La calle se convierte en un bien privado del que se apropia uno como el que pone una pica en Flandes. El sevillano se siente intocable y marca las ... normas de posesión del entorno en el que ha instalado. Aquí están representados desde el que llega con siete horas de antelación en un lugar muy concreto y el cicatero que se coloca delante de los que allí aguardan porque ha decidido quitarse de delante del paso y quiere el mejor sitio para él por encima del resto.

Hay distintos tipos de propietarios del callejero cofrade. Por ejemplo, están los padres que cogen a sus hijos en hombros a sabiendas de que tras ellos hay varias filas a las que les impide la visión. Entienden que el niño debe tener la mejor perspectiva que el resto y no lo aúpan a su misma altura, sino que le regalan una visión cenital que le hurtan al resto. Sin embargo, he aquí el personaje mayoritario entre tantos que se dan cita para ver cofradías: el tonto del móvil. Son aquellos que sacan su teléfono cuando llega el paso, no para tomar una foto y guardarlo, sino para grabar toda la escena. La misma que están capturando otro centenar a su alrededor para dar cuenta en Instagram de que han consumido ese momento. Levantan los móviles impidiendo que cualquiera que se encuentre en su perímetro pueda contemplar con sus propios ojos al Señor y a la Virgen, obligados a rezarles a través de una pantalla ajena, obligados por el egoísmo de quien aspira a presumir del privilegio de estar allí, en ese lugar y en ese momento justo.

Hay sevillanos que han decidido rebelarse ya contra esta moda que está cercenando del disfrute a quienes prefieren vivirlo y guardar ese instante en sus retinas, y llaman la atención a estos ususpadores del terreno: «Mire usted, muchísimas gracias por grabar la escena porque la estoy disfrutando como si estuviera en el sofá de mi casa, a través de su propia pantalla». No surte efecto, por lo que sería conveniente que, al igual que está el tonto de las sillitas que se coloca justo debajo de las señales que las prohíben en los cruces, haya también otras que recuerden cómo se debe convivir en mitad de una bulla en Semana Santa.

Estos avaros, no obstante, consideran que tienen el derecho de ocupación y se otorgan la capacidad del aforamiento. No nos basta con la Policía Nacional determinando cuánto público cabe en la acera de una calle, sino que hay quien decide que nadie puede colocarse tampoco detrás porque «no se cabe». Hay quien utiliza los carros de bebés incluso para crear la burbuja perfecta a la que nadie puede acceder. Pero, sin lugar a dudas, hay una frase que estos terratenientes del metro cuadrado utilizan cuando van en grupos y están llegando al límite de su capacidad de absorción del público que utiliza un pasillo. Mientras éste se abre hueco, salta alguien en voz alta: «Corta ahí. Ya no pasa nadie más».